الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صحة نفسية مجانية لمرضى الإدمان بالمناطق المطورة.. 36 مركزًا وعيادة لتقديم الخدمة والعلاج

الدكتور عمرو عثمان
الدكتور عمرو عثمان

أكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة  التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على استمرار تنفيذ البرامج التوعوية في المناطق المُطورة "بديلة العشوائيات". 

وأوضح أن الصندوق قد افتتح 6 عيادات تابعة للخط الساخن "16023" لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية في هذه المناطق، وذلك بهدف تقديم المشورة وإحالة المرضى إلى مراكز العلاج التابعة للصندوق أو الشريكة معه.

وبين "عثمان" أن عدد مراكز العلاج التابعة للصندوق والشريكة معه قد وصل إلى 30 مركزًا علاجيًا موزعة على 19 محافظة حتى الآن، كما أشار إلى أنه جارٍ الإعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة هذا العام في العديد من المحافظات.

وأكد "عثمان" أن جميع الخدمات العلاجية تُقدم لمرضى الإدمان مجانًا وفي سرية تامة، كما تم وضع برنامج عمل للفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادات، يتواجد فيه بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين.

فعاليات توعوية متنوعة

وأضاف "عثمان" أنه سيتم تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية في منطقة "الخيالة". تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات، كما ستتم طباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية وتوزيعها على المستفيدين من برامج الوقاية والعلاج.

وذكر "عثمان" أيضًا أنه سيتم تنفيذ أنشطة توعوية تناسب المراحل العمرية المختلفة للأطفال. تشمل هذه الأنشطة ألعابًا تفاعلية لرفع وعي الأطفال بخطورة التدخين.

التضامن الادمان العشوائيات

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