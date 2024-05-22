وزيرة التخطيط: الحكومة مُلتزمة بتعزيز قطاع الصناعة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية، على التزام الحكومة المصرية بتعزيز قطاع الصناعة، إحدى أهم ركائز برنامج الإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت أن الحكومة تسرع من وتيرة إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية لتخريج مهنيين وفنيين مؤهلين لتلبية احتياجات قطاع الصناعة الوطني، مشيرة إلى افتتاح رئيس الوزراء مؤخرًا جامعة السويدي التكنولوجية، كمثال على هذه الجهود.

من جانبها، قدمت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عرضًا مفصلًا عن أوجه التعاون الثنائي بين مصر والبنك الدولي في إطار الشراكة القطرية، وتشمل هذه الشراكة، إلى جانب دعم القطاع الخاص وبناء القدرات، تقديم الدعم لمصر في مجالات حيوية مثل دراسات الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التصنيع.

كما سلطت الوزيرة الضوء على برنامج تمويل سياسات التنمية الممول من البنك الدولي وشركاء آخرين، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وبناء قدرة المالية العامة على الصمود في مواجهة الصدمات، ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى مجالات أخرى ذات أهمية.