الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الألمانية جينى إربنبك تحصد جائزة "بوكر" عن رواية "كايروس"

بوكر
بوكر

فاز كتاب "كايروس" للكاتبة الألمانية جيني إربنبك، بجائزة "بوكر" الأدبية الدولية التي تمنح سنويًا لأفضل رواية مترجمة إلى الإنجليزية، وينالها للمرة الأولى مؤلف ألماني.

وتتناول الرواية العلاقة الرومانسية المدمرة بين امرأة شابة ورجل كبير في السن في برلين الشرقية في ثمانينيات القرن الـ20.

ونقل بيان عن جيني إربنبك قولها تعليقًا على نيلها الجائزة، إن سقوط جدار برلين هو فكرة عن التحرير. وأضافت: ما يهمني هو أن هذا التحرير ليس الأمر الوحيد الذي يمكن سرده في مثل هذه القصة، بل قبله سنوات وبعده سنوات.

وتسلمت الكاتبة جائزتها في متحف "تيت مودرن" في لندن، وتبلغ قيمتها 50 ألف جنيه إسترليني، تتقاسمها الكاتبة مناصفة مع مترجمها مايكل هوفمان، وهو أول رجل يحصل على هذه الجائزة منذ عام 2016، عندما اتخذت الجائزة شكلها الحالي.

وأشادت رئيسة لجنة التحكيم إليانور واتشيل بما وصفته بـ"النثر المضيء" الذي تتناول به الكاتبة تعقيدات العلاقة بين طالبة شابة وكاتب أكبر سنا، من خلال تفصيل التوترات والتقلبات اليومية التي تطبع العلاقة بينهما.

ونالت الجائزة العام الفائت رواية "تايم شلتر" للكاتب والشاعر البلغاري جيورجي جوسبودينوف.

وتنقل الرواية القارئ إلى "عيادة للماضي" مخصصة للمصابين بمرض ألزهايمر. لكن بدلًا من المصابين بمرض ألزهايمر، تشهد هذه العيادة تدفق أشخاص أصحاء يريدون الهرب من أهوال الحياة العصرية، لتندلع بذلك معركة بين الماضي والحاضر.

جيني إربنبك بوكر كايروس العلاقة الرومانسية برلين

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