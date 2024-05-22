"كايروس".. رواية ألمانية عن علاقة حب مُعذبة تفوز بجائزة البوكر الدولية 2024

حصدت رواية كايروس، للكاتبة الألمانية جيني إربنبيك، والمترجم مايكل هوفمان، جائزة بوكر العالمية، وسيحصل الإثنان على جائزة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (حوالي 63 ألف دولار)، مقسمة بالتساوي بينهما.

أول كاتبة ألمانية تفوز بالبوكر الدولية 2024

وبذلك تصبح الكاتبة "إربنبيك" هي أول كاتبة ألمانية تفوز بالبوكر، كما أن مايكل هوفمان يعد أول مترجم يفوز بالجائزة المرموقة في عالم الأدب.

وتدور رواية "كايروس"عن علاقة حب بين فتاة شابة ورجل أكبر منها سنًا في ألمانيا في الثمانينيات.

رواية كايروس للكاتبة الألمانية جيني إربنبيك

ما حكاية الرواية الفائزة بالبوكر هذا العام؟

وتنشأ علاقة حب بين كاثرينا البالغة من العمر 19 عامًا وهانز، وهو كاتب متزوج في الخمسينيات من عمره، يمارسان الجنس، ويذهبان للتنزه، ويستمعان إلى الموسيقى، لكن العلاقة سرعان ما تتحول حالة الحب إلى علاقة مليئة بالعنف والقسوة.

وهذا الشعور بالخسارة وخيبة الأمل بين علاقة كاثرينا وهانز، يعكس التحولات السياسية التي مرت ألمانيا في ذلك الوقت، وفي إشادته بالرواية، كتب الناقد جون باورز أن "الكاتبة إربنبيك تدرك أن قصص الحب العظيمة يجب أن تدور حول أكثر من مجرد الحب ذاته"، وفقًا للإذاعة الوطنية الأمريكية.

ويضيف الناقد: "حتى والكاتبة تؤرخ قصة حب رومانسية كاثرينا وهانز بكل تفاصيلها المؤلمة، فإن علاقة حبهما تصبح أشبه باستعارة عن ألمانيا الشرقية، التي بدأت على أمل مستقبل مشرق وانتهت بالاتهام والعقاب والفشل".

وفي بيان صحفي للإعلان عن الجائزة، أشادت إليانور واتشيل، رئيسة لجنة تحكيم البوكر، بالطريقة التي استخدمت بها الكاتبة القصة الشخصية كوسيلة لفحص وكشف المكائد السياسية الأوسع في ألمانيا، واصفة: "إن انشغال العشاق بأنفسهم، ثم انحدارهم إلى دوامة مدمرة، يظل مرتبطًا بتاريخ ألمانيا الشرقية خلال هذه الفترة".

الكاتبة الألمانية إربنبيك

أعمال الكاتبة الألمانية إربنبيك

"كايروس" هي الرواية الرابعة لـ إربنبيك الرابعة، فقد فازت روايتها الثانية "نهاية الأيام" بجائزة إندبندنت للرواية الأجنبية عام 2015، والتي كانت بمثابة مقدمة لجائزة البوكر الدولية. أما روايتها الثالثة "Go، Went، Gone" فقد وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية لعام 2018.

مايكل هوفمان أول مترجم يفوز بالبوكر

مايكل هوفمان.. أول مترجم يفوز بجائزة البوكر العالمية

هو شاعر وكاتب مقالات ومُحكم سابق لجائزة البوكر الدولية، ووهوفمان يعد هو أول مُترجم يفوز بجائزة بوكر العالمية، وقد ترجم عشرات الكتب من الألمانية إلى الإنجليزية، لمؤلفون مثل فرانز كافكا وهانز فالادا، وفي مقابلة سابقة أجريت معه عام 2016 في صحيفة ذا جارديان البريطانية، أشادت الصحفية بقدرته على "إحياء سمعة المؤلف بمفرده"، واصفة إياه بأنه "المترجم الأكثر تأثيرًا في العالم من الألمانية إلى الإنجليزية".