الأحد 16 يونيو 2024
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محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المجازر للاطمئنان على انتظام استقبال الأضاحى

جريدة الدستور

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المجازر التابعة للمحافظة بمدينتي بنها والقناطر الخيرية لمتابعة سير العمل فيها وإنتظام إستقبال الأضاحي من المواطنين خلال أيام العيد وذلك في إطار إستعدادات المحافظة لإستقبال عيد الأضحى المبارك بحضور وكيل الوزارة للطب البيطري والأجهزة التنفيذية 

واستهل "المحافظ" الجولة بتفقد مجزر كفر سعد مدينة بنها والذي يصل طاقته الاستيعابية إلى 1500 رأس تقريبا فى الشهر، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 4900م2، ويضم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كل واحدة 360م2، فضلا عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة لإعدام ومحرقة، فضلا عن مبنى إداري مؤكدا أنه   تم أعمال رفع كفاءة المجزر وتطويره ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة بتكلفة اجمالية 33 مليون جنيه تقريبا 

واستكمل "الهجان"، جولته بتفقد مجزر شبرا شهاب (النصف آلي- آلي- يدوي) التابع لقطاع الأمن الغذائي التابع للقوات المسلحة بمدينة القناطر الخيرية، والمقام على مساحة 10 أفدنة بطاقه استيعابية للذبيح 150 رأس ماشية في اليوم، و24 ألف رأس ماشيه سنويًا، وطاقة 200 رأس ضأن يومي، 30 ألف رأس سنويًا، مشيرا إلى أنه يتكون المجزر من نفق تجميد بطاقة 5 طن فى الدورة لعدد 2 نفق، بالإضافة إلى 4 ثلاجات حفظ للحوم سعة 300 طن.

وأشار الهجان خلال الجولة التفقدية إلى أن المجزر يحتوي على 2 ساحة انتظار مواشي تسع لـ 150 رأس، ويحتوي أيضًا على 2 محطة معالجة مياه ليتم معالجة المياه المستخدمة في عملية الذبيح لاستخدامها في الزراعة.

وأكد محافظ القليوبية أن مجازر المحافظة جاهزة لإستقبال أضاحي المواطنين خلال أيام العيد مجانًا، فضلًا عن التواجد المكثف للأطباء البيطريين داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح موضحا أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها.

مجازر القليوبية محافظ القليوبية القناطر الخيرية عبدالحميد الهجان جولة تفقدية

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