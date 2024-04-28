الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الصحف الإنجليزية عن «خناقة» صلاح وكلوب: انتهت المنافسة وحان الرحيل

صلاح وكلوب
صلاح وكلوب

سلطت الصحف الإنجليزية صباح اليوم الأحد، الضوء على خلاف يورجن كلوب ومحمد صلاح في لقاء ليفربول ووست هام بالدوري الإنجليزي.

ودخل صلاح في مشادة كلامية وصلت لحد الإيماءات بالأيدي أثناء استعداده للمشاركة بديلًا في مباراة وست هام وليفربول بالجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وظهر كلوب في فيديو الواقعة أثناء حديثه مع صلاح وبعدها انفجر صلاح ودخل في مشادة مع كلوب وتدخل داروين نونيز، مهاجم الفريق الذي كان يستعد للمشاركة في نفس الوقت مع صلاح للفض بينهما، بينما تجاهل كلوب صلاح ووجه نظره ناحية الملعب.

 

صحف إنجلترا تتحدث عن مشادة صلاح وكلوب

البداية كانت مع صحيفة "صن" التي عنونت "الجحيم المشتعل"، في إشارة لتصريحات صلاح بعد اللقاء والذي ألمح أنه إذا تحدث سيشعل النيران في لحظتها.

كما تناقلت الصحيفة تصريحات صلاح بجانب تصريحات كلوب التي أكد فيها أنه ليس في المزاج للتحدث عن المنافسة عن الدوري.

صحيفة صن

 

وعنونت صحيفة "تيليجراف": "صلاح الغاضب يشتبك مع كلوب"،  وواصلت، صلاح يرفض الحديث للصحافة بعد أن تم وضعه على الدكة.

وأكملت، صلاح يقول أنه سيكون هناك جحيم لو تحدث  عما دار بينه وبين كلوب.

وأوضحت، كلوب يقول إنه يريد الفوز بالمباريات المتبقية بينما تعثرات الريدز بالمنافسة على اللقب تتواصل بعد التعادل ضد وست هام.

تيليجراف

أما صحيفة "ذا أوبزيرفر" عنونت: "وداعية كلوب تتدهور بعد اشتباك قبيح مع محمد صلاح".

وقالت الصحيفة، انتهت المنافسة وحان الرحيل، تعادل ضد وست هام يضرب مسمارًا آخر في نعش آمال تحقيق اللقب.

صحيفة ذا أوبزيرفر

ماذا قال يورجن كلوب عن مشادته مع محمد صلاح؟

وتحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، عن مشادته مع صلاح أثناء مباراة وست هام.

وبسؤاله عما إذا كان سيفصح عن سبب المشادة، قال كلوب في تصريحات لقناة TNT عقب المباراة: "لا لن أتحدث، لقد تحدثنا عما حدث بغرفة خلع الملابس وبالنسبة لي الأمر انتهى".

صلاح محمد صلاح كلوب يورجن كلوب ليفربول وست هام

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