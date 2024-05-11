مصدر رفيع يكشف سبب رفض مصر التنسيق مع إسرائيل لدخول المساعدات من معبر رفح

قال مصدر رفيع المستوى، لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول وحملتها مسئولية تدهور الأوضاع بغزة أمام كل الأطراف.

وأكد مصدر رفيع المستوى أن مصر قامت بدورها للوصول إلى اتفاق هدنة وتحملت مسئوليتها تجاه الشعب الفلسطيني؛ وأنها حذّرت إسرائيل من تداعيات سيطرتها على معبر رفح وحملتها المسئولية كاملة عن تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

في السياق، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان اليوم السبت إن الرهينة الإسرائيلي نداف بوبلابيل (51 عامًا) ويحمل الجنسية البريطانية توفي "متأثرًا بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الصهيوني مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة جودي فانشتاين".

أضافت كتائب القسام أن حالته الصحية "تدهورت ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو المستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة".