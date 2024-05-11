السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

هل سيلقى الإنتربول القبض على عصام صاصا.. قانونى يجيب؟

عصام صاصا
عصام صاصا

تصدر مطرب المهرجانات عصام صاصا، محركات التواصل الاجتماعي المختلفة، مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بسبب حادث دهسه شابا أثناء مروره بالطريق الدائري عند منطقة المنيب، وهو الأمر الذي أثار غضب جمهوره عليه.

وأفرجت النيابة عن  الفنان عصام صاصا، بعد تحويله إلى الطب الشرعي، لمعرفة حقيقة تناوله جرعات من المخدرات أم لا، وسرعان ما سافر "صاصا" خارج البلاد إلى دولة الإمارات لإحياء حفل غنائي مساء اليوم السبت 11 مايو، على خشبة مسرح The Show.

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وتواصلت "الدستور" مع قانوني، ليجيب عن السؤال الذي طرحته السوشيال ميديا عن إمكانية تلقي الإنتربول إخطارًا للقبض على عصام صاصا، أم لن يحدث هذا، وتنتظر الشرطة عودته للقبض عليه.

وأجابت أميرة أبو العز، المحامية عن هذا الأمر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "مصر موقعة على اتفاقية بشأن تسليم المجرمين المصريين المتواجدين بدولة الإمارات، لذا من المقرر أن تستخرج الأجهزة الأمنية شهادة تحركات له على ذمة قضية قتل ومن ثم تتواصل  مع الإنتربول للقبض عليه".

 

قتل خطأ وتعاطي مخدرات 

 

وعن الحكم المتوقع له نتيجة القتل الخطأ، قالت: "نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بعصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش، والترامادول، وأيضًا مشتقات الميثامفيتامين، لذا أكدت أنه من المقرر أن يصل حكم الحبس عليه للتعاطي حوالي 3 سنوات مشدد، ودعمت حديثها بنص المادة 39 من قانون العقوبات، التي توضح: "يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات ويعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف، لتصل لمدة عامين، إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين".

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