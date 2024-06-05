الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. مليشيا الحوثى تطلق صاروخين باليستيين باتجاه البحر الأحمر

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن مليشيات الحوثي في اليمن أطلقت صاروخين باليستيين تجاه البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها: "في الـ 24 ساعة الماضية، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، إلى البحر الأحمر".

وأشارت القيادة الأمريكية، إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أن هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر.

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