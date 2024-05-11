بعد ثبوت إيجابية تحليل المخدرات.. شقيق ضحية عصام صاصا: عايزين حقنا (لايف)

قال جمعة مفتاح، شقيق أحمد مفتاح، ابن عزبة خليل الجندي، التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، ضحية مطرب المهرجانات عصام صاصا، لـ"الدستور" في بث مباشر، إن شقيقه أحمد يعمل سائقًا في شركة بالقاهرة، متغرب عن بيته وبلده، عنده 8 أولاد بيربيهم وفي رقبته واحنا مش عارفين نتصرف ازاي.

وأضاف شقيق ضحية عصام صاصا، أننا نُطالب بحق أخويا، كان عمود العائلة كلها، مش عارفين نعيش من بعده، يا ريت يتم القبض على عصام صاصا في دبي وترحيله لمصر، إحنا مش هنسيب حق أخويا.

وأشار ضحية عصام صاصا، إلى أننا كنا واثقين أن مطرب المهرجانات كان شارب مخدرات وقت وقوع الحادثة وهو يقود سيارته، أنا بقول لعصام صاصا "مفيش حاجة تعوض حق أخويا، أرواح الناس مش لعبة.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عصام يا صاصا، بتقول حق أخويا في رقبتك وتأتي يوم طالع تعمل حفلة في دبي".

وفي ذات السياق، أوضح علي فايز، محامي المجني عليه، ضحية عصام صاصا، لـ"الدستور"، أنه قام بتقديم بلاغ للنيابة العامة، للحصول على شهادة المخالفات لردارات طريق الحادث على مدار الشهر، للتأكيد أن هذا المتهم معتاد على اختراق القوانين ومخالفة القوانين فيما يخص السرعة.

واشار إلى أن "صاصا" يواجه الاتهام بالقتل الخطأ، وهى جنحة يعاقب عليها القانون في هذه الحالة الخاصة لعصام بالعقوبة المقررة من سنة لـ 5 سنوات، وذلك لتوافر الأخطاء الجسيمة، وسنطالب بالعقوبة القصوى 5 سنوات، حيث توافر معنا في القضية خطأ جسيم نتيجة الحادث، وشأن النيابة أن تحاسبه على تعاطي المخدرات وتخطي السرعة المقررة، مما يعد استهتارا بحياة الأشخاص وعدم الاكتراث بحياتهم، تحقيقًا للردع العام والردع الخاص، وليس خصومة شخصية مع عصام نفسه.

وكانت قد أصدرت نيابة الطالبية والعمرانية في الجيزة، قرارا بضبط وإحضار مؤدي المهرجانات عصام صاصا، على خلفية اتهامه بواقعة دهس سائق أعلى الطريق الدائري.