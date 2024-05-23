الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط أدوية فاسدة في مخزن غير مرخص بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، بالاشتراك مع إدارة الرقابة التموينية وهيئة الدواء بالبحيرة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين واسترداد حق الدولة ومتابعة عمل مخازن تجارة الأدوية، مع التأكد من صلاحيتها، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

 وتمكنت الحملة من ضبط مخزن أدوية بشرية بناحية دائرة مركز دمنهور به 180 صنف غير صالح، و2560 صنفا يشمل عدد كبير من عبوات الأدوية، لعدم الترخيص وسوء تخزين الأدوية، ما يؤدي إلى فسادها. 

وجرى التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها. 

من ناحية أخرى، أكد المحاسب محمد عبد العال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، إنه تم التوجيه بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات مع القيام باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط ادوية فاسدة ضبط أدوية منتهية الصلاحية محافظة البحيرة دمنهور نهال بلبع

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