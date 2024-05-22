خلافات على "حد أرض".. مقتل مزارع على يد جيرانه في البحيرة

شهدت قرية كفر الشيخ، التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة إثر قيام مجموعة من المزارعين، بالتعددى على جارهم بالشوم، والعصا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد مصطفى السعدني، مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية كفر الشيخ التابعة لدائرة المركز، ما نتج عنه مصرع شخص وإصابة آخرين، وذلك على خلفية حدوث مشاجرة بينهما على حد فاصل، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مصرع شاب فى مشاجرة بين عائلتين بالبحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات برئاسة الرائد على شاكر رئيس مباحث المركز والنقباء زياد شعبان، ومحمود السيد معاونى المباحث، لمكان الواقعة وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بالعصا والشوم، بين “محمود ر ع”، و"حمدى ر ع"، "كريم ف ف" طرف أول، و"جمال ال ص"، “صلاح ا ي”، “وجيهة ص ا”، وآخرين طرف ثاني، نتج عنه مصرع "ح رع" متأثرا بإصابته فى الرأس، بسبب خلافات الجيرة بينهما على حد فاصل بين الأراضي الزراعية المملوكة لهم، وجرى ضبط الطرفين والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وقررت جهات التحقيق بنيابة الدلنجات بمحافظة البحيرة التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة، مع القيام بتكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.