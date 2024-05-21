الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توريد 206 آلاف طن من محصول القمح في البحيرة

ارشيفية
ارشيفية

أكدت الدكتورة  نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024 وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية، التى تمر بها البلاد حاليًا. 

تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي

وأشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

وأوضحت أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 206 آلاف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024،  من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.
ووجهت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي هام.

تشكيل لجان متخصصة لتحديد نوعية القمح

كما أشار المحاسب محمد عبدالعال مدير مديرية التموين بالبحيرة، أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضى وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وأكد أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

البحيرة القمح توريد الغلال محافظة البحيرة دمنهور

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