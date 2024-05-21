الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 4 طن جبنة بيضاء مجهولة المصدر ومواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أصدرت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، توجيهات بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق، بهدف التأكد من الالتزام بالشروط التموينية المتعلقة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات، ومكافحة جميع أشكال الغش التجاري والتزوير، وردع المخالفين، مع فرض أقصى عقوبات القانون على كل من يحاول المساس بالدعم أو التلاعب به، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق متصل، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال، بتنفيذ حملات رقابية مكثفة في جميع مدن ومراكز محافظة البحيرة بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري. وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط 114 علبة سجائر مجهولة المصدر و130 قطعة سلع غذائية منتهية الصلاحية و4 طن من الجبن الأبيض مجهول المصدر، بالإضافة إلى 150 عبوة منظفات منتهية الصلاحية. كما تم تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وانخفاض الأوزان في أنشطة تجارية مختلفة، بالإضافة إلى محضر ذبح خارج المجازر الحكومية.

وبمركز بدر تم ضبط 105 عبوة منتهية الصلاحية لمبيدات زراعية و47 كجم من الفول المجهول المصدر في مركز بدر، بالإضافة إلى كمية من المخصبات والمبيعات الزراعية مجهولة المصدر. تم أيضاً تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي حملات مماثلة في مركزي كوم حمادة وايتاى البارود، تم ضبط كمية من اللحوم والفراخ والبانية، بالإضافة إلى 500 عبوة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي و200 عبوة منظفات مجهولة المصدر. 

وتم أيضاً تحرير 20 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، بالإضافة إلى محاضر عرض للبيع لحوم مكشوفة وعرضها للتلوث. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري عرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملة تموينية محافظة البحيرة دمنهور تموين البحيرة مديرية التموين

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