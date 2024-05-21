الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع سيدتين جراء تصادم قطارين فى البحيرة

اسعاف لنقل المصابين
اسعاف لنقل المصابين - أرشيفية

لقيت سيدتان مصرعهما بمركزي دمنهور وكفر الدوار مصرعهما في الحال، الثلاثاء، نتيجة اصطدام قطارين بهما في حادثي تصادم منفصلين، وتم نقل الجثتين إلى مستشفيات دمنهور التعليمي وكفر الدوار العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

 

أخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث 

تلقى اللواء محمود عبدالتواب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد باصطدام قطار بشخص بجوار مزلقان القطار أسفل الكوبري العلوي بشارع عبدالسلام الشاذلى بمدينة دمنهور أثناء عبورها بطريقة غير شرعية وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة. 

وأسفر الحادث عن وفاه ماجدة.ت.م، 55 عامًا، مقيمة مدينة دمنهور وتم نقل الجثمان الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف جهات التحقيق.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بتصادم قطار بشخص أثناء عبوره بمحطة السكة الحديد بمدينة كفر الدوار.

أسفر الحادث عن وفاة سميرة.م.م.، 36 عامًا، مقيمة كفر الدوار، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق، وحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

كما لقى شاب مصرعه في الحال غرقًا بمياه ترعة المحموديه بقرية سحالي التابعة لمركز أبوحمص، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبوحمص المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوحمص، يفيد بغرق شخص داخل مياه ترعة المحمودية بقرية سحالي التابعة لذات المركز، أثناء استحمامه هربًا من حرارة الجو، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثمان لشخص يدعي باسم.س.س، 17 عامًا، وتم نقله إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي أبوحمص المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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