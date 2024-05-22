حبس تاجري سلاح في شبراخيت

قرر المستشار محمد رضوان نجا مدير نيابة شبراخيت، برئاسة المستشار حسام أبو شليب المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة شبراخيت، أربعة أيام مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية.

إخطار الأجهزة الأمنية

ترجع أحداث الواقعة بتلقي اللواء محمود عبدالتواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام بممارسة عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبراخيت، نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية مُتخذان من دائرة مركز شرطة شبراخيت مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط المتهمين

على الفور وعقب استئذان النيابة العامة بمركز شرطة شبراخيت، تمكن ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما بندقية آلية، طبنجة، 22 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما لها، بغرض الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافح الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.