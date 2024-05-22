الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 15 طن قمح قبل تهريبه في البحيرة

قمح
قمح

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد عبدالعال جاد الله، وكيل وزارة التموين، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من القمح المحلي خارج المحافظة. 

إخطار الأجهزة الأمنية

تلقت مديرية التموين بالبحيرة معلومات حول نشاط يقوم به بعض الأشخاص يتمثل في تجميع كميات من القمح المحلي ونقلها خارج المحافظة دون الحصول على التصاريح اللازمة من المديرية. يهدف هؤلاء الأشخاص إلى استغلال القمح لأغراض غير مشروعة بهدف تحقيق أرباح غير قانونية.

ضبط 15 طن دقيق

بناءً على هذه المعلومات، قرر محمد عبدالعال وكيل وزارة التموين بالبحيرة، والعقيد حسام الدين بدري مدير مباحث تموين البحيرة، اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذه الواقعة ومعاقبة المتورطين بالشكل اللازم.

وتم تشكيل فريق عمل بقيادة العقيد حسام الدين بدرى وبمساعدة مجدي عبدالغني مدير إدارة تموين الرحمانية ومحمد الطباخ رئيس الرقابة، إضافة إلى قوة من مباحث تموين البحيرة.

تم عمل كمين للمتهمين وضبط سيارتي نقل محملتين بكمية تقدر 15 طن من القمح المحلي المحصود في هذا الموسم، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة. 

وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

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