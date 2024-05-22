استمرار محاضرات المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى البحيرة بالمجان

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتكثيف محاضرات المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالمجان، تعلن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، عن استمرار وتكثيف المراجعات النهائية للثانوية العامة 2024، في ضوء الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية المقرر انطلاقها في 10 يونيو المقبل، مع الاستمرار في تقديم الخدمات اللازمة لجميع الطلاب خلال فترة الامتحانات.

محاضرات ومراجعات نهائية في مختلف المواد

وأوضح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه جاري تنفيذ محاضرات ومراجعات نهائية في مختلف المواد بجميع الإدارات التعليمة، والتي يتم تقديمها على يد نخبة من الخبراء والمعلمين، مشيرا أنه سيتم خلال الفترة القادمة زيادة وتكثيف المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالمجان.

جدول المراجعات النهائية فى الإدارة التعليمية بإدكو

ويضم جدول المراجعات النهائية للمرحلة الثانوية بإدارة إدكو التعليمية والجاري تنفيذها بنادي المعلمين، ومدرسة إدكو الثانوية بنات خلال أسبوع ما يلي: -الخميس 23 مايو 2024 من الساعة 11 وحتى الساعة 1 ظهرا مادة الأحياء بنادي المعلمين، وعلم النفس والاجتماع بمدرسة ادكو الثانوية بنات، الأحد 26 مايو 2024 من الساعة 11 وحتى الساعة 1 ظهرا مادة اللغة الانجليزية بنادي المعلمين، الاثنين 27 مايو 2024 من الساعة 11 وحتى الساعة 1 ظهرا مادة الكيمياء بنادي المعلمين، ومادة الجغرافيا بمدرسة ادكو الثانوية بنات، بالبحيرة، والثلاثاء 28 مايو 2024 من الساعة 11 وحتى الساعة 1 ظهرا مادة الكيمياء بنادي المعلمين، ومادة الديناميكا بمدرسة ادكو الثانوية بنات، الاربعاء 29 مايو 2024 من الساعة 11 وحتى الساعة 1 ظهرا مادة الجيولوجيا بنادي المعلمين، والرياضة التطبيقية بمدرسة ادكو الثانوية بنات.