الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استمرار محاضرات المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى البحيرة بالمجان

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتكثيف محاضرات المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالمجان، تعلن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، عن استمرار وتكثيف المراجعات النهائية للثانوية العامة 2024، في ضوء الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية المقرر انطلاقها في 10 يونيو المقبل، مع الاستمرار في تقديم الخدمات اللازمة لجميع الطلاب خلال فترة الامتحانات. 

 

محاضرات ومراجعات نهائية في مختلف المواد

وأوضح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه جاري تنفيذ محاضرات ومراجعات نهائية في مختلف المواد بجميع الإدارات التعليمة، والتي يتم تقديمها على يد نخبة من الخبراء والمعلمين، مشيرا أنه سيتم خلال الفترة القادمة زيادة وتكثيف المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالمجان.

 

جدول المراجعات النهائية فى الإدارة التعليمية بإدكو 

ويضم جدول المراجعات النهائية للمرحلة الثانوية بإدارة إدكو التعليمية والجاري تنفيذها بنادي المعلمين، ومدرسة إدكو الثانوية بنات خلال أسبوع ما يلي: -الخميس 23 مايو 2024 من الساعة 11 وحتى الساعة 1 ظهرا مادة الأحياء بنادي المعلمين، وعلم النفس والاجتماع بمدرسة ادكو الثانوية بنات، الأحد 26 مايو 2024 من الساعة 11 وحتى الساعة 1 ظهرا مادة اللغة الانجليزية بنادي المعلمين، الاثنين 27 مايو 2024 من الساعة 11 وحتى الساعة 1 ظهرا مادة الكيمياء بنادي المعلمين، ومادة الجغرافيا بمدرسة ادكو الثانوية بنات، بالبحيرة، والثلاثاء 28 مايو 2024 من الساعة 11 وحتى الساعة 1 ظهرا مادة الكيمياء بنادي المعلمين، ومادة الديناميكا بمدرسة ادكو الثانوية بنات، الاربعاء 29 مايو 2024 من الساعة 11 وحتى الساعة 1 ظهرا مادة الجيولوجيا بنادي المعلمين، والرياضة التطبيقية بمدرسة ادكو الثانوية بنات.

مراجعات الثانوية مرجعات الثانوية بالبحيرة ادارة ادكو التعليمية دمنهور تعليم البحيرة

مواد متعلقة

حبس تاجري سلاح في شبراخيت

رفع درجة الاستعداد للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية فى البحيرة

ضبط 15 طن قمح قبل تهريبه في البحيرة

توريد 208 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة منذ بداية الموسم

خلافات على "حد أرض".. مقتل مزارع على يد جيرانه في البحيرة

علاج 769 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية توفيق الحكيم بالبحيرة

مصرع سيدتين جراء تصادم قطارين فى البحيرة

ضبط 4 طن جبنة بيضاء مجهولة المصدر ومواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

"أزمة جديدة".. تفاصيل تعرض هلا السعيد للتحرش على يد سائق أوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التي لا تنحني أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة