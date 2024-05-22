الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع درجة الاستعداد للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية فى البحيرة

يوسف الديب
يوسف الديب

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات ومدارس التعليم الفني لاستقبال الامتحانات النظرية للدور الأول للدبلومات الفنية عن العام الدراسي الحالي 2023 /2024، والتي تنطلق على مستوى الجمهورية اعتبارًا من يوم السبت المقبل 25 مايو 2024 بجميع نوعيات التعليم الفني.

تجهيز عدد 43 استراحة بنطاق الإدارات التعليمية
 

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة يبلغ 62645 طالبًا وطالبة بكل النوعيات الفنية منهم "43187 صناعي– 5130 زراعي– 14118 تجاري– 210 فندقي" سيقومون بأداء الامتحانات أمام 173 لجنة بنطاق 16 إدارة تعليمية.

من ناحية أخرى، فقد تم الانتهاء من تجهيز عدد 43 استراحة بنطاق الإدارات التعليمية لاستقبال رؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين القادمين من المحافظات الأخرى وتزويدها بكل المقومات والأجهزة والأثاث اللازم وكل سبل الراحة والوسائل المعيشية بما يليق بمكانة المعلم، مضيفًا أنه تم الانتهاء من تجهيز 173 لجنة منها "118 لجنة خاصة بالتعليم الصناعي- 14 لجنة تعليم زراعي- 40 لجنة تجاري- ولجنة واحدة فندقي" وكذا تجهيز الاستراحات ومراكز التوزيع، لتكون جميعها مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات. 

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات بصفة مستمرة وبشكل لحظي، وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتواصل ومتابعة مسار الامتحانات وإزالة أي عقبات تعوق سير الامتحانات وتعكر صفو أجوائها أولًا بأول، وتم تجهيز خطوط سير توزيع أسئلة الامتحانات بمركز توزيع أسئلة الامتحانات النظرية، وتجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية وتأمينها.

كما تم التنسيق مع الشرطة وكل من الصحة- التموين- الإسعاف- التأمين الصحي- الكهرباء- المياه- الأمن- الحماية المدنية، كل في مجاله، للمعاونة في مجال الامتحانات.

التصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الغش
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بكل الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول والتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الغش داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مع الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية لمواجهة أي طوارئ، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم، لمنع التزاحم والعمل على توفير كل الأجواء الآمنة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، متمنيًا لجميع أبنائه الطلاب دوام التوفيق والنجاح.

الدبلومات الفنية محافظة البحيرة يوسف الديب مديرية تعلم البحيرة الدلنجات

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