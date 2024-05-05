الأحد 05 مايو 2024
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محافظات

احتفال المئات من المسيحيين بالفيوم بعيد القيامة المجيد

احتفال المئات من
احتفال المئات من المسيحيين بالفيوم بعيد القيامة المجيد

احتفل المئات من المسيحيين، بعيد القيامة المجيد، بحضور قداس العيد، بكنائس الفيوم، وسط حراسة من رجال الشرطة، وأغلقت الطرق المؤدية إلى الكنائس، ورفعت السيارات من الشوارع القريبة، ووقف أفراد الكشافة الكنسية، لتنظيم دخول المصلين إلى الكنائس.

 

احتفال المئات من المسيحيين بالفيوم بعيد القيامة المجيد

وترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا إبرام، مطران ورئيس أديرة الفيوم، قداس العيد، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، مساء اليوم، بحضور لفيف من القمامصة، والقسوس، والشمامسة، والمئات من المسيحيين.

وشارك لفيف من المسؤولين، ورجال الأوقاف، والأزهر بالمحافظة، وممثلين عن النقابات المهنية، والأحزاب السياسية، ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ، وممثلين عن الأحزاب السياسية، والتحالف الوطني للعمل التطوعي، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة، في قداس العيد للتهنئة.

ووجه الأنبا إبرام، الشكر لجميع الحضور لتقديم التهنئة بالعيد، وشهد القداس، تمثيلية القيامة المجيدة، والألحان والترانيم الخاصة بهذه المناسبة.

وتولى رجال لجنة النظام الكنسية، تنظيم حركة المصلين داخل الكنيسة، بمساعدة شباب الكشافة الكنسية، وتزينت الكنيسة بالستائر البيضاء المرسوم عليها صورة قيامة السيد المسيح، ابتهاجا بعيد القيامة المجيد.

وكان قد قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بزيارة لدير الأنبا إبرام بالعزب، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة، بحضور الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

محافظ الفيوم يزور دير الأنبا إبرام بالعزب للتهنئة بعيد القيامة المجيد

كان في استقبالهم الأنبا إبرام مطران الفيوم، ورئيس أديرة الفيوم، والقمص بولا عطية، والقمص بولا النقالوني وكيلي المطرانية، وأيمن شكري عضو مجلس النواب، وعدد من القساوسة ورعاة الكنائس والأديرة بالمحافظة.

احتفال المئات من المسيحيين بالفيوم بعيد القيامة المجيد
احتفال المئات من المسيحيين بالفيوم بعيد القيامة المجيد
احتفال المئات من المسيحيين بالفيوم بعيد القيامة المجيد
احتفال المئات من المسيحيين بالفيوم بعيد القيامة المجيد
احتفال المئات من المسيحيين بالفيوم عيد القيامة المجيد أديرة الفيوم قداس العيد الإنبا إبرام

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