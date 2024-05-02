الخميس 02 مايو 2024
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محافظات

محافظ الفيوم يزور دير الأنبا إبرام بالعزب للتهنئة بعيد القيامة (صور)

محافظ الفيوم يزور
محافظ الفيوم يزور دير الأنبا إبرام

قام د.أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بزيارة لدير الأنبا إبرام بالعزب، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة، بحضور الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

محافظ الفيوم يزور دير الأنبا إبرام بالعزب للتهنئة بعيد القيامة المجيد

كان في استقبالهم الأنبا إبرام مطران الفيوم، ورئيس أديرة الفيوم، والقمص بولا عطية، والقمص بولا النقالوني وكيلي المطرانية، وأيمن شكري عضو مجلس النواب، وعدد من القساوسة ورعاة الكنائس والأديرة بالمحافظة.

خلال الزيارة، أعرب محافظ الفيوم، عن خالص تهانيه القلبية، للأنبا ابرام، ورعاة الأديرة والكنائس، ولجميع الأخوة الأقباط أبناء الوطن، بمناسبة عيد القيامة المجيد، ناقلًا إليهم تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن المصريين جميعًا تجمعهم أواصر المحبة والأخوة والتلاحم، منذ فجر التاريخ لا فرق في ذلك بين مسلم ومسيحى، لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، كما تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معًا على تنمية واستقرار البلاد.

أشار المحافظ الى أن ما يحدث في مصر من إنجازات واستقرار ومشروعات تنموية عملاقة تعتبر نقلة نوعية ستشهد لها الأجيال والتاريخ، معربًا عن كامل سعادته لتبادل المودة بين المسلمين والأقباط في كافة المناسبات، داعيًا الله عز وجل أن يُديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والإستقرار في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، أعرب مطران الفيوم عن بالغ شكره للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وجميع المهنئين، مشيرًا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، داعيًا الله أن يديم على مصر وشعبها الأمن والمحبة والسلام.

محافظ الفيوم يزور دير الأنبا إبرام
محافظ الفيوم يزور دير الأنبا إبرام
محافظ الفيوم يزور دير الأنبا إبرام
محافظ الفيوم يزور دير الأنبا إبرام
محافظ الفيوم يزور دير الأنبا إبرام
محافظ الفيوم يزور دير الأنبا إبرام
محافظ الفيوم يزور دير الأنبا إبرام
محافظ الفيوم يزور دير الأنبا إبرام
محافظ الفيوم يزور دير الأنبا إبرام
محافظ الفيوم يزور دير الأنبا إبرام
محافظ الفيوم عيد القيامة المجيد مدير أمن الفيوم رئيس جامعة الفيوم رئيس أديرة الفيوم

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