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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

15 مصابًا إثر انقلاب ميكروباص بالفيوم

اسعاف نقل المصابين
اسعاف نقل المصابين

أُصيب 15 شخصًا، بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على طريق القاهرة الفيوم- الصحراوي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة التي انقلبت في نهر الطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من قسم شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بدائرة القسم، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 15 شخصًا 

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بعد البوابات قرب، اتجاه الفيوم، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا في الحادث.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين التسعة إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم، فيما أوضح مصدر صبي أن هناك حالات خطيرة في الإصابات.

وجرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق الفيوم الصحراوي، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

إصابة 15 شخص انقلاب ميكروباص الفيوم الصحراوي اللواء ثروت المحلاوي

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