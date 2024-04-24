الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وداع محارب السرطان.. حكاية "مروان" تنتهى بالموت

مروان أصغر محارب
مروان أصغر محارب للسرطان بالفيوم

وسط أجواء من الحزن العميق والدموع الغزيرة، شيعت حشود غفيرة من أهالي مركز طامية بمحافظة الفيوم، جثمان الطفل مروان هشام محمود، الذي لم يبلغ سنتين من عمره، بعد صراع مرير مع مرض السرطان الذي لازمه منذ ولادته.

الطفل مروان، حكاية قصيرة لكنها حافلة بالألم والصبر والتحدي، منذ لحظة قدومه إلى هذه الدنيا، واجه مروان عدوًا جبارًا، مرض السرطان اللعين، الذي لم يمنحه فرصة ليعيش طفولة طبيعية.

قاوم مروان المرض بكل ما أوتي من قوة، بصبر وعناد لم يتوقعه أحد من حجمه الصغير، واجه آلام العلاج، وتحمل صعوبات المرض، بابتسامة لم تفارق وجهه، تاركًا أثرًا عميقًا في قلوب كل من عرفه.

ولكن في النهاية، لم تفلح كل الجهود الطبية في إنقاذ مروان، فاستسلم جسده الضعيف للمرض، تاركًا خلفه حزنًا عميقًا في قلوب أهله وأحبائه.

حزن عميق

شارك أهالي مركز طامية في تشييع جثمان مروان، مودعين إياه بدعوات الرحمة والمغفرة، داعين الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

تداول أهالي طامية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو للطفل مروان، مع عبارات الحزن والأسف على رحيله المبكر، مطالبين بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

المرض الخبيث مروان وفاة أصغر محارب للسرطان بالفيوم الفيوم أهالي مركز طامية

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