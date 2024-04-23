الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

في الفيوم.. جهود حثيثة لخدمة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجا

الأنصاري يوجه التضامن
"الأنصاري" يوجه التضامن الاجتماعي

في لقاء حافل بالعطاء، تواصل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهوده الدؤوبة لمساعدة المحتاجين ودعم الفئات الأكثر ضعفاً في المحافظة خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، اتخذ المحافظ مبادرات هامة شملت مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية والتشغيل والتطوير.

رعاية صحية كريمة للجميع

ووجه المحافظ بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير خدمة الغسيل الكلوى لإحدى السيدات بمستشفى الفيوم العام لتسهيل رحلة علاجها، ومتابعة علاج مريض نفسي بمستشفى الفيوم العام وتقديم الدعم اللازم له، بالإضافة إلى التنسيق بين الصحة ومستشفى التأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي والتدخل العلاجي اللازم لشاب يعاني من إصابة في ذراعه.

دعم اجتماعي شامل

كما وجه الأنصاري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقديم تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، ودراسة إمكانية منح معاشات شهرية ودخولهم تحت مظلة “تكافل وكرامة”، وتجهيز عدد من الفتيات المقبلات على الزواج من الحالات الأولى بالرعاية، وتوفير كرسي متحرك لأحد الشباب من ذوي الهمم.

فرص عمل للشباب

كما وجه بالاستماع لمطالب الشباب والفتيات الراغبين بالعمل في القطاع الخاص،  وتوجيه وكيل مديرية العمل بتوفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، ومتابعة التزام المؤسسات والشركات والمصانع بشروط العمل وتقاضي العمال لأجورهم المستحقة، وبحث طلبات الأسر الأولى بالرعاية الراغبين في الحصول على تراخيص أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، بالإضافة إلى مراجعة قرار فسخ التعاقد مع إحدى شركات النظافة والحرص على التزامها بالالتزامات التعاقدية، والتأكيد على جميع القطاعات بتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها.

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الأنصاري التضامن الاجتماعي تجهيز عدد من الفتيات المقبلات على الزواج محافظ الفيوم العلاج على نفقة الدولة

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