الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة متهم بقتل شقيقين فى الفيوم

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة استئناف الفيوم المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أسامة عبدالمنعم، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة المتهم بقتل شابين إثر خلافات مالية بينهما، لجلسة منتصف مايو المقبل، وذلك لتعذر حضور المتهم من محبسه.

 

تفاصيل الحادثة
 

تعود أحداث الواقعة إلى الأول من يوليو من العام المنقضي، عندما تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بعزبة عاشور بنطاق الكعابي الجديدة بدائرة مركز سنورس، بسبب خلافات الجيرة ووجود متوفيين.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبينّ مصرع كل من "أ. خ" 42 سنة، والذي لقى مصرعه متأثرًا بإصابته بطلقات خرطوش بالقدمين وجرح رضي بالرأس، وشقيقه "ن. خ" 42 سنة، متأثرًا بإصابته بجروح في الصدر والذراع الأيمن.

تم نقل جثتي الشقيقين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وتبينّ من التحريات الأولية أن خلافًا نشب بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، بدأ بمشادة كلامية وتطور إلى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء أسفر عن مصرع الشقيقين.

وتمكن ضباط مركز شرطة سنورس من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طرفيها، كما تم فرض كردون أمني بمحيط المشاجرة منعًا لتجدد الاشتباكات بين العائلتين مجددًا.

تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة المتهم قتل شقيقين في الفيوم الفيوم قررت محكمة استئناف الفيوم شرطة النجدة بمحافظة الفيوم

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