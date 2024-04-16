مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم، الإثنين، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى والجثة إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

حادث طريق أسيوط الغربى

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الفيوم تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق “ القاهرة - أسيوط” الصحراوى الغربى بنطاق المحافظة.



وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ ونقلت المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، ونقل الجثة إلى مشرحه المستشفي ذاته، ورفع رجال المرور أثار الحادث وتيسير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وكان قد شيع المئات من أهالي منطقة قحافة دائرة قسم شرطة ثان الفيوم، جثمان الشاب كريم أحمد جمال، الذي لقي مصرعه غرقًا ببحر يوسف بمحافظة الفيوم، وسط حزن شديد على فراقه إلى مثواه الأخير.

"هزار" مع أحد الأصدقاء تسبب في وفاته

كانت قد تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم من انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا أثناء لهوه مع أحد أصدقائه، الذي قام بدفعه ناحية البحر فانزلقت قدمه وسقط في مياه بحر يوسف بمنطقة قحافة دائرة القسم، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد حسن أبوعقرب مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، مساء أمس، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتلقيها بلاغًا من الأهالي بغرق شاب ببحر يوسف بمنطقة قحافة، وفور البلاغ انتقل ضباط قسم أول الفيوم رفقة قوات الإنقاذ النهري بالمحافظة وسيارة الإسعاف لموقع الحادث.

نتائج التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء حسام أنور مدير مباحث المحافظة، وقادها العقيد محمود هيبة مفتش المباحث والرائد هشام حسن رئيس مباحث المركز، أن الشاب يدعى "كريم أحمد جمال" 17 سنة ومقيم بمنطقة قحافة شارع الترعة، وأثناء لهوه هو وصاحبه قام صاحبه بدفعه ناحية البحر فانزلقت قدمه مسفرًا ذلك عن سقوطه داخل المياه.