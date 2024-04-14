خلافات مالية تنتهي بمأساة.. مقتل شاب على يد صديقه في الفيوم

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه على يد صديقه، إثر طعنه عدة طعنات بآلة حادة (سكين) في حي الصوفي بمدينة الفيوم، وذلك بسبب خلافات مالية.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن الفيوم بلاغًا من مرفق إسعاف مستشفى الفيوم يفيد بوجود شاب مقتول طعناً بحي الصوفي، وانتقلت قوة من المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن الضحية يدعى "توبة فارس" 32 عامًا، ويعمل نجارًا، وقد قُتل على يد صديقه "أحمد إبراهيم مناع" 31 عامًا، بسبب خلافات مالية، سلم "مناع" نفسه لقسم شرطة ثان الفيوم، واعترف بارتكاب الجريمة، مدعيًا أن الغضب سيطر عليه ولم يقصد القتل، وتم نقل جثة "فارس" إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

حادثة أخرى

عثرت الأجهزة الأمنية في الفيوم على جثة شاب آخر يدعى "عبد الناصر جمال" 17 عامًا، مقتولًا وملقى في أرض زراعية بقرية الغرق التابعة لمركز إطسا، وتم نقل جثة "جمال" إلى مشرحة المستشفى، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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