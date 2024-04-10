التحالف الوطنى يُشارك أهالى الفيوم فرحتهم بالعيد ويوزعون الحلوى والهدايا على الأطفال والأيتام

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شاركت مؤسسة الجارحي آلاف المواطنين من أهالي محافظة الفيوم وأطفال دور الأيتام ومؤسسات الرعاية، الاحتفال بعيد الفطر المبارك بعدد من الفعاليات المتنوعة.

وشارك قيادات المؤسسة والعاملون بها ومتطوعوها في نحو 9 ساحات مخصصة لصلاة العيد على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم، مع توزيع الحلوى والشيكولاتة والبالونات والهدايا علي المواطنين وأبناءهم، وتنظيم عدد من الكرنفالات الترفيهية للأطفال.

التحالف الوطني يُشارك أهالي الفيوم فرحتهم بالعيد ويوزعون الحلوى والهدايا على الأطفال والمواطنين

وحرص متطوعو المؤسسة على التواجد بكثافة لأداء صلاة العيد ومشاركة الأهالي الصلاة والاحتفالات، وتهنئتهم بالعيد بالإضافة إلى توزيع بعض الهدايا من الشيكولاته والحلوى والبلالين على الأطفال وتنظيم الكرنفالات الترفيهية لهم. ولاقت فعاليات المؤسسة والتحالف الوطني استحسان وإشادة كبيرة من المواطنين بجانب الفرحة التي رسمتها المؤسسة على وجوه الأطفال.

جدير بالذكر أن مؤسسة الجارحي تحتفل مع المواطنين بعيد الفطر في محافظات الفيوم والجيزة والقليوبية والسويس، وتأتي هذه المشاركة من المؤسسة لإدخال السرور والسعادة علي المواطنين استكمالا لسلسلة المبادرات التي نفذتها المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك كمبادرة مطابخ الخير ومليون وجبة مطهية و 100 ألف كرتونة خير والتي استهدفت أهالينا من الأسر والفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن مسابقات القرآن الكريم والدورات الرمضانية الثقافية والرياضية للشباب.

وكان قد نظم التحالف الوطني بالفيوم، ممثلًا في مؤسسة الجارحى للتنمية المجتمعية، احتفالية كبرى، لتكريم حفظة القرآن الكريم على مستوى محافظة الفيوم، الفائزين فى المسابقة الكبرى التى أطلقتها المؤسسة بداية شهر رمضان المبارك فى كل قرى ومدن ومراكز المحافظة، بمشاركة 2209 متسابقين، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بنادى المحافظة، وبحضور محافظ الفيوم ونائبه وعدد من قيادات المؤسسة وأمانة التحالف الوطني بالمحافظة، ومجموعة من وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية والشعبية ونواب البرلمان ورموز الدعوة الإسلامية من الأزهر الشريف والأوقاف، والآلاف من الأهالي والمتطوعين.

التحالف الوطنى يُشارك أهالى الفيوم فرحتهم بالعيد

التحالف الوطنى يُشارك أهالى الفيوم فرحتهم بالعيد

التحالف الوطنى يُشارك أهالى الفيوم فرحتهم بالعيد

التحالف الوطنى يُشارك أهالى الفيوم فرحتهم بالعيد

التحالف الوطنى يُشارك أهالى الفيوم فرحتهم بالعيد

التحالف الوطنى يُشارك أهالى الفيوم فرحتهم بالعيد

التحالف الوطنى يُشارك أهالى الفيوم فرحتهم بالعيد

التحالف الوطنى يُشارك أهالى الفيوم فرحتهم بالعيد

التحالف الوطنى يُشارك أهالى الفيوم فرحتهم بالعيد

التحالف الوطنى يُشارك أهالى الفيوم فرحتهم بالعيد