تكثيف الجهود لتوزيع كراتين رمضان لدعم الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

كثّفت جمعية الأورمان جهودها في توزيع 15 ألف كرتونة في قرى ونجوع محافظة الفيوم، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم. وقد نجحت اليوم في توزيع عدد (600) كرتونة من المواد الغذائية لدعم 600 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية في قرى شيخ عبدالله المرغلي والجعافرة وشدموه وحجز دفنو وزكريا شحاته في مركز إطسا في محافظة الفيوم.

تكثيف الجهود لتوزيع كراتين رمضان لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالفيوم

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع السلال الغذائية يهدف إلى خدمة فئات غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم، بالإضافة إلى دخول الفرحة إلى قلوبهم في شهر رمضان المبارك، خاصة في القرى والنجوع التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة في محافظة الفيوم.

وأوضح أن عملية التوزيع تمت بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة، بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة. كما أشار إلى أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنوات السابقة، حيث سيتم بالإضافة إلى توزيع السلال الغذائية أيضًا توزيع لحوم على الأسر غير القادرة. وأكد أن الجمعية تسعى هذا العام إلى توسيع دائرة التوزيع لتشمل المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية التي يصعب الوصول إليها.

توزيع كراتين رمضان لدعم

توزيع كراتين رمضان لدعم

توزيع كراتين رمضان لدعم