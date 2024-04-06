السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تكثيف الجهود لتوزيع كراتين رمضان لدعم الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

لادخال البهجه عليهم..
لادخال البهجه عليهم.. تكثيف الجهود لتوزيع كراتين رمضان لدعم

كثّفت جمعية الأورمان جهودها في توزيع 15 ألف كرتونة في قرى ونجوع محافظة الفيوم، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم. وقد نجحت اليوم في توزيع عدد (600) كرتونة من المواد الغذائية لدعم 600 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية في قرى شيخ عبدالله المرغلي والجعافرة وشدموه وحجز دفنو وزكريا شحاته في مركز إطسا في محافظة الفيوم.

تكثيف الجهود لتوزيع كراتين رمضان لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالفيوم  

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع السلال الغذائية يهدف إلى خدمة فئات غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم، بالإضافة إلى دخول الفرحة إلى قلوبهم في شهر رمضان المبارك، خاصة في القرى والنجوع التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة في محافظة الفيوم.

وأوضح أن عملية التوزيع تمت بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة، بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة. كما أشار إلى أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنوات السابقة، حيث سيتم بالإضافة إلى توزيع السلال الغذائية أيضًا توزيع لحوم على الأسر غير القادرة. وأكد أن الجمعية تسعى هذا العام إلى توسيع دائرة التوزيع لتشمل المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية التي يصعب الوصول إليها.

توزيع كراتين رمضان لدعم
توزيع كراتين رمضان لدعم
توزيع كراتين رمضان لدعم
توزيع كراتين رمضان لدعم
توزيع كراتين رمضان لدعم
توزيع كراتين رمضان لدعم
IMG-20240406-WA0031
IMG-20240406-WA0031
كراتين رمضان جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم الأسر الأولى بالرعاية بالفيوم مركز اطسا

مواد متعلقة

إصابة 12 شخصًا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى إطسا ويوسف الصديق

محافظ الفيوم يوجّه بتوفير الرعاية الطبية والعلاج على نفقة الدولة للحالات المرضية

"الشعب الجمهوري" يطلق مبادرة لتوزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يفتتحان عددًا من الأقسام والوحدات بمستشفيى الباطنة والجراحة

إصابة 9 في انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

827 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بقرى إطسا وأبشواي بالفيوم

حملات مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف السيارات لمتابعة التزام السائقين بالفيوم

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

حنفى جبالى وأحمد موسى ونشأت الديهى يشاركون فى جنازة فتحى سرور (صور)

"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول طقس أيام عيد الفطر

بعد محمد شكرى.. معار جديد يعود إلى الأهلى لخلافة على معلول

سعر الدولار اليوم 6-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

رمضان في المعز.. تجربة لا تنسى

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية