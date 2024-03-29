الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الشعب الجمهوري" يطلق مبادرة لتوزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلق حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الفيوم  مبادرة «مع الناس»، وتجهيز كراتين رمضان استعدادا لتوزيعها على الأُسر الأولي بالرعاية،والأكثر احتياجًا  بـ مختلف مراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك بحضور مراد العمدة أمين عام الحزب بالفيوم، وأعضاء هيئة المكتب، والأمناء المساعدين وأمناء المراكز  وأعضاء الحزب.

واكد  أمين عام الحزب بالمحافظة أن مبادرة مع الناس والتي أطلقها الحزب  تستهدف  الأسر الأولي بالرعاية،والأكثر احتياجا من خلال توفير منافذ لبيع السلع الغذائية بالإضافة إلي توزيع كراتين السلع الغذائية مجانًا عليهم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من منطلق الدور المجتمعي للحزب، والمساهمة في الخدمة المجتمعية بالمحافظة.

وأضاف مصطفى فرغلي البنا  الأمين المساعد لشئون الإعلام بالحزب، أنه سيتم  توزيع كراتين رمضان على  الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف مدن وقرى المحافظة من خلال أمانات المراكز والوحدات الحزبية،وذلك  تفعيلا للمشاركة المجتمعية  والتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح أن حزب الشعب الجمهوري حريص على تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تساهم في  التخفيف عن كاهل المواطنين حيث تم تنفيذ  عدة منافذ متنقلة وثابتة  لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء بالعديد من قري المحافظة.

محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلا رمضان" بنقابة المعلمين

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، معرض بيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة "أهلًا رمضان"، الذي تنظمه نقابة معلمي الفيوم، بمركز التدريب وإعداد القادة بمقر نادي المعلمين بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ عيسى عثمان، نقيب معلمي الفيوم، والأستاذ محمد أبو الحارث، أمين عام النقابة، والأستاذ مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولي التربية والتعليم ونقابة المعلمين بالفيوم.

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الشعب الجمهوري بالفيوم مبادرة مع الناس توزيع كراتين رمضان السلع الغذائية بأسعار مخفضة الفيوم

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