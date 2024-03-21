الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يُكرِّم 20 أمًا مثالية في العيد القومي للمحافظة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كرَّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، 20 أمًا مثالية، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بالتنسيق مع جمعية صلاح الدين لتنمية المجتمع، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وهنَّأ محافظ الفيوم، الأمهات المكرمات، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وشهر رمضان الكريم، معربًا عن سعادته لمشاركة الأمهات المثاليات فرحتهن بالتكريم خلال عيد الأم، الذي يتزامن مع شهر رمضان الفضيل، وعيد الفيوم القومي، مثمنًا قصص كفاحهن العامرة بالتضحيات والعمل الدؤوب.

كما ثمَّن المحافظ، الدور الإيجابي الذي تقوم به الأمهات في تربية أبنائهن وتنشئتهم النشأة السليمة التي تُسهم في النهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة، مشيرًا أن الأم هي دافع النجاح في حياة الأبناء، وكل أم مصرية تعبر عن صورة مشرفة من صور الكفاح، لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها، ليكونوا صُناعًا لمستقبل مشرق لأنفسهم ووطنهم، ومهما قلنا من كلمات لن نستطيع أن نوفيهن حقهن، فهن سبب الحياة وبوجودهن تستمر. 

وأكد الأنصاري، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في الاحتفاء بالأمهات المثاليات وتكريم النماذج المضيئة من السيدات، بمختلف الفعاليات التي تهتم بشأن المرأة، معربًا عن تقديره للدور الاقتصادي والمجتمعي الذي تقوم به مؤسسة العربي للتنمية، وتعاونها المثمر مع المحافظة في الوصول بالدعم لمستحقيه، مثمنًا أيضًا جهود جمعية صلاح الدين، التي لها بصمات واضحة في جميع مجالات التنمية المجتمعية على أرض المحافظة.

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محافظ الفيوم 20 أما مثالية مؤسسة العربي جمعية صلاح الدين عيد الفيوم القومي

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