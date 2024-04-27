"خناقة محمد صلاح وكلوب" تتصدر مواقع التواصل الاجتماعى

تصدّرت المشادة الكلامية التي وقعت بين النجم المصري محمد صلاح، ومدربه يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي؛ عمليات البحث والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقعت المشادة بين صلاح ومدربه أثناء وقوف النجم المصري على خط الملعب لاستبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت ليفربول بفريق وست هام، وكانت النتيجة تُشير إلى التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وهو ما يصعب مهمة ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

خناقة محمد صلاح ويورجن كلوب

وظهر أن محمد صلاح غاضب من تأخر مدربه يورجن كلوب في الدفع به، ودار نقاش حاد بينهما، قبل أن يتدخل زملاء صلاح للفصل بينهما في مشهد أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين متعاطف مع صلاح، وآخرين مع مدربه الألماني صاحب البصمات الكبيرة في مسيرة النجم المصري.