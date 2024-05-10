الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 10-5-2024 فى مصر تحديث لحظى

الذهب
الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة، وسط تباين سعر الذهب العالمى خلال جلسة تداول اليوم، وسجل الذهب عيار 21 – أكثر الأعيرة تداولًا في مصر – ارتفاعا بنحو 10 جنيهات، كما ارتفعت باقي أعيرة الذهب بأقل من ذلك، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 10-5-2024 في مصر تحديث لحظي.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب حسب العيار الذي صنعت منه، فتبلغ مصنعية الذهب عيار 21 من 60 إلى 100 جنيه، بينما ترتفع مصنعية الذهب عيار 18 لتصل إلى 14% من سعر مصنعية الذهب. 

5 جنيهات تراجعًا فى أسعار الذهب اليوم الخميس

بالجرام.. سعر سبيكة الذهب اليوم في السعودية 9 مايو 2024 بالريال والدولار

سعر الذهب في مصر

  • سعر الذهب عيار 24 بيع 3520 جنيها، وللشراء 3543 جنيها.
  • سعر الذهب عيار 22 بيع 3227 جنيها، وللشراء 3248 جنيها.
  • سعر الذهب عيار 21 بيع 3080 جنيها، وللشراء 3100 جنيه.
  • سعر الذهب عيار 18 بيع 2640 جنيها، وللشراء 2657 جنيها.
  • سعر الذهب عيار 14 بيع 2053 جنيها، وللشراء 2067 جنيها.
  • سعر الذهب عيار 12 بيع 1760 جنيها، وللشراء 1771 جنيها.
  • الأونصة بيع 109472 جنيها، وللشراء 110183 جنيها.
  • الجنيه الذهب بيع 24640 جنيها، ولشراء 24800 جنيه.
  • الكيلو  بيع 3520000 جنيه، وللشراء 3542857 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

تبان سعر الذهب اليوم بالدولار، فتراجعت أسعار العقود الذهب على إثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بجميع آجالها، ما عزز التدفقات النقدية للمستثمرين تجاه السندات بدلا من شراء الذهب.

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعا بنحو 0.19% لتصل إلى 2313.25 دولار للأوقية، ومن ناحية أخرى، تراجعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب (تسليم شهر يونيو) بحوالي 0.11% لتسجل 2،319.85 دولار للأوقية.

اقرأ أيضاً 

5 جنيهات تراجعًا فى أسعار الذهب اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر بالمصنعية سعر الذهب اليوم بالدولار سعر الجنية الذهب عيار 21 بكام النهاردة سعر جرام الذهب سعر الذهب btc اليوم الذهب اسعار الذهب الان اسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب سعر الذهب كم سعر الذهب النهارده اسعار الذهب اليوم كم اسعار الذهب النهارده الاستثمار في الذهب توقعات الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 اسعار الذهب غدا سعر الذهب بيع وشراء سعر الذهب في مصر

الأكثر قراءة

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

موعد تقديم معهد معاونى الأمن 2024

وزارة الحج والعمرة: لن نسمح بدخول المشاعر المقدسة لغير حاملى بطاقة "نسك"

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 10-5-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الذهب اليوم الجمعة 10-5-2024 فى مصر تحديث لحظى

صراخ ونيران وهروب للمسافرين.. فيديو لحادث طيران بمطار سنغالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل

اللواء هشام الحلبي لـ "الدستور": الحرب على غزة لن تتأثر بتعليق شحنات الأسلحة الأمريكية

بريطانيا: لن ندعم هجومًا إسرائيليًا كبيرًا على رفح دون خطة لحماية المدنيين