سعر الذهب اليوم الجمعة 10-5-2024 فى مصر تحديث لحظى

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة، وسط تباين سعر الذهب العالمى خلال جلسة تداول اليوم، وسجل الذهب عيار 21 – أكثر الأعيرة تداولًا في مصر – ارتفاعا بنحو 10 جنيهات، كما ارتفعت باقي أعيرة الذهب بأقل من ذلك، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 10-5-2024 في مصر تحديث لحظي.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب حسب العيار الذي صنعت منه، فتبلغ مصنعية الذهب عيار 21 من 60 إلى 100 جنيه، بينما ترتفع مصنعية الذهب عيار 18 لتصل إلى 14% من سعر مصنعية الذهب.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24 بيع 3520 جنيها، وللشراء 3543 جنيها.

سعر الذهب عيار 22 بيع 3227 جنيها، وللشراء 3248 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 بيع 3080 جنيها، وللشراء 3100 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 بيع 2640 جنيها، وللشراء 2657 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 بيع 2053 جنيها، وللشراء 2067 جنيها.

سعر الذهب عيار 12 بيع 1760 جنيها، وللشراء 1771 جنيها.

الأونصة بيع 109472 جنيها، وللشراء 110183 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 24640 جنيها، ولشراء 24800 جنيه.

الكيلو بيع 3520000 جنيه، وللشراء 3542857 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

تبان سعر الذهب اليوم بالدولار، فتراجعت أسعار العقود الذهب على إثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بجميع آجالها، ما عزز التدفقات النقدية للمستثمرين تجاه السندات بدلا من شراء الذهب.

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعا بنحو 0.19% لتصل إلى 2313.25 دولار للأوقية، ومن ناحية أخرى، تراجعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب (تسليم شهر يونيو) بحوالي 0.11% لتسجل 2،319.85 دولار للأوقية.