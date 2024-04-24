الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تسجيل هزة أرضية بقوة 3.6 درجة فى البحر المتوسط

زلازل
زلازل

رصدت محطات الزلازل المصرية؛ هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس الزلازل "ريختر"، وقعت اليوم الأربعاء، في البحر المتوسط.

وبحسب البيانات التي سجلتها محطات الشبكة القومي للزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن الهزة الأرضية وقعت في التاسعة و20 دقيقة بتوقيت القاهرة، بقوة 3.6 درجة، وعلى عمق 18.4 كيلومتر.

ووقعت الهزة الأرضية في البحر المتوسط على بُعد 585 كيلومترا شمال مدينة مرسى مطروح المصرية، ولم تصدر أي بيانات حول وقوع أي خسائر أو الشعور بالهزة.

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