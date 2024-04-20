مساجدنا عامرة.. أحباب الله يزينون المساجد فى "لقاء الجمعة" بالمرج (قصة مصورة)

كبارًا وصغار تجمعوا هُنا لتزيد المساجد جمالًا بوجودهم.. أصوات التراتيل تملأ المكان في أول لقاء جمعة للأطفال بمسجد قباء بمنطقة المرج في القاهرة.

"شىء مبهج".. هكذا كتب الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته على "فيسبوك" واصفًا المشهد المهيب في مسجد قباء بالمرج.

برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" هو برنامج تثقيفي يعتبر لبنة أساسية في بناء الوعي الطيني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتناـ حسب بيان لوزير الأوقاف.

أُقيم اللقاء في مسجد قباء التابع لإدارة أوقاف المرج بالقاهرة، بحضور الدكتورة هدى معوض مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، والشيخ منتصف محمود عبد المهيمن، مدير الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ مصطفى علي مبارك، مدير إدارة أوقاف المرج، والشيخ إسلام محمد أحمد عضو الإدارة العامة للتحرير والنشر، ورحمة محجوب فنانة العرائس.

مئات الأطفال وأولياء الأمور امتلأ بهم المسجد في أول لقاء جمعة للأطفال بمسجد قباء.

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أولياء الأمور تراصوا في المسجد؛ ليشهدوا أول لقاء جمعة في مسجد قباء بالمرج.

أجواء إيمانية وروحانية، وسط ابتسامات الصغار الذين زينوا المسجد بوجودهم.