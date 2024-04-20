السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مساجدنا عامرة.. أحباب الله يزينون المساجد فى "لقاء الجمعة" بالمرج (قصة مصورة)

أول لقاء جمعة بالمرج
أول لقاء جمعة بالمرج

كبارًا وصغار تجمعوا هُنا لتزيد المساجد جمالًا بوجودهم.. أصوات التراتيل تملأ المكان في أول لقاء جمعة للأطفال بمسجد قباء بمنطقة المرج في القاهرة.

"شىء مبهج".. هكذا كتب الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته على "فيسبوك" واصفًا المشهد المهيب في مسجد قباء بالمرج.

برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" هو برنامج تثقيفي يعتبر لبنة أساسية في بناء الوعي الطيني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتناـ حسب بيان لوزير الأوقاف.

أُقيم اللقاء في مسجد قباء التابع لإدارة أوقاف المرج بالقاهرة، بحضور الدكتورة هدى معوض مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، والشيخ منتصف محمود عبد المهيمن، مدير الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ مصطفى علي مبارك، مدير إدارة أوقاف المرج، والشيخ إسلام محمد أحمد عضو الإدارة العامة للتحرير والنشر، ورحمة محجوب فنانة العرائس.

مئات الأطفال وأولياء الأمور امتلأ بهم المسجد في أول لقاء جمعة للأطفال بمسجد قباء.

كتاب الله هو منالهم.. الأعين تنظر صوب مُعلميهم لينهلوا جديدًا من العلم والتثقيف الديني.

أولياء الأمور تراصوا في المسجد؛ ليشهدوا أول لقاء جمعة في مسجد قباء بالمرج.

أجواء إيمانية وروحانية، وسط ابتسامات الصغار الذين زينوا المسجد بوجودهم.

القاهرة لقاء جمعة المساجد وزير الأوقاف تحفيظ القرآن

مواد متعلقة

شهب القيثارة تُزين السماء.. ظاهرة فلكية نشهدها 8 أيام

زلازل البحر المتوسط.. تسجيل هزتين جديدتين اليوم

عاجل| بقوة 4.3 درجة.. تسجيل هزة أرضية جديدة فى البحر المتوسط (صورة)

عيد الفطر بـ"عدسة الدستور".. الاحتفالات فى مصر "حاجة تانية" (قصة مصورة)

بالأسماء والصور.. قائمة شهداء الهلال الأحمر الفلسطينى فى حرب غزة

شبكة الزلازل المصرية تُسجل هزة قوية فى اليونان (صورة)

إقبال كبير على "الوافل والزنجر والبيتزا" فى حلوان خلال العيد (فيديو)

أكلة المصريين الأولى في العيد.. استمرار الإقبال على مطاعم الكشري بحلوان (فيديو)

الأكثر قراءة

الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. مطالب بدفع 195 مليون جنيه خلال أسبوعين

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

سقطت من أعلى كوبرى.. التحفظ على سيارة "التيك توكر" إسراء روكا

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة