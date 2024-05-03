الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 3-5-2024 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودي
الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في مصر،  مع توقف التداولات في كافة البنوك بداية من اليوم الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل، على أن تعود البنوك للعمل يوم الثلاثاء المقبل.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3-5-2024 مقابل الجنيه المصري 

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي

3.7506      ريال سعودي 

 

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0161      ريال سعودي

 

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.6918      ريال سعودي

 

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0244      ريال سعودي

 

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1128 ريال سعودي 

 

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5180 ريال سعودي 

آخر تحديث.. سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 2 مايو 2024

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنكشراءبيع
سعر الريال السعودي بنك الإمارات دبي الوطني12.70 جنيه 12.80 جنيه
سعر الريال السعودي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية12.60 جنيه12.82 جنيه
سعر الريال السعودي بنك أبو ظبي التجاري12.46 جنيه12.80 جنيه
سعر الريال السعودي بنك قطر الوطني12.64 جنيه12.80 جنيه
سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري12.77 جنيه12.80 جنيه
سعر الريال السعودي بنك مصر12.77 جنيه12.80 جنيه

 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

البنكشراءبيع
سعر الريال السعودي البنك العقاري المصري العربي12.44 جنيه12.80 جنيه
سعر الريال السعودي البنك التجاري الدولي CIB12.71 جنيه12.80 جنيه
سعر الريال السعودي البنك المصري لتنمية الصادرات12.75 جنيه12.77 جنيه
سعر الريال السعودي البنك الأهلي الكويتي12.75 جنيه12.77 جنيه
سعر الريال السعودي بنك الاستثمار العربي12.74 جنيه12.80 جنيه
بنك البركة الإسلامي12.69 جنيه12.78 جنيه

 

 

 

 

 

 

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