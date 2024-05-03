سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 3-5-2024 مقابل الجنيه المصرى

استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في مصر، مع توقف التداولات في كافة البنوك بداية من اليوم الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل، على أن تعود البنوك للعمل يوم الثلاثاء المقبل.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3-5-2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي

3.7506 ريال سعودي

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0161 ريال سعودي

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.6918 ريال سعودي

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0244 ريال سعودي

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1128 ريال سعودي

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5180 ريال سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنك شراء بيع سعر الريال السعودي بنك الإمارات دبي الوطني 12.70 جنيه 12.80 جنيه سعر الريال السعودي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 12.60 جنيه 12.82 جنيه سعر الريال السعودي بنك أبو ظبي التجاري 12.46 جنيه 12.80 جنيه سعر الريال السعودي بنك قطر الوطني 12.64 جنيه 12.80 جنيه سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري 12.77 جنيه 12.80 جنيه سعر الريال السعودي بنك مصر 12.77 جنيه 12.80 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

البنك شراء بيع سعر الريال السعودي البنك العقاري المصري العربي 12.44 جنيه 12.80 جنيه سعر الريال السعودي البنك التجاري الدولي CIB 12.71 جنيه 12.80 جنيه سعر الريال السعودي البنك المصري لتنمية الصادرات 12.75 جنيه 12.77 جنيه سعر الريال السعودي البنك الأهلي الكويتي 12.75 جنيه 12.77 جنيه سعر الريال السعودي بنك الاستثمار العربي 12.74 جنيه 12.80 جنيه بنك البركة الإسلامي 12.69 جنيه 12.78 جنيه

قد يهمك: