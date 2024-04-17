الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شهب القيثارة تُزين السماء.. ظاهرة فلكية نشهدها 8 أيام

شهب
شهب

يشهد العالم ظاهرة فلكية ينتظرها عشاق الأحداث الفلكية، حيث تتزين السماء بشهب القيثارة التي تظل لمدة 8 أيام.

وحسبما أكد الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بمعهد الفلك، في تقريره الدوري عن الأحداث الفلكية لشهر أبريل؛ فإن شُهب القيثارة تتساقط سنويًا في الفترة من 16 إلى 25 أبريل، وتبلغ ذروتها في 22-23 أبريل، وتُرى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة Lyra (القيثارة) وهو سبب تسميتها.

وأكد الدكتور تادرس أن شهب القيثارة تنتج من مخلفات مذنب تاتشر Thatcher الذي تم اكتشافه عام 1861، ويصل عدد الشهب فيها إلى حوالي 20 شهابا في الساعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بشرط ظلمة السماء وخلوها من السحب والغبار.

وأشار رئيس قسم الفلك إلى أن أفضل وقت لمشاهدة شهب القيثارة تكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن إضاءة المدينة بعد منتصف الليل، علما بأن وجود القمر في السماء سيحجب الكثير من الشهب باستثناء اللامع منها فقط.

ظاهرة فلكية الأحداث الفلكية الفلك الدكتور أشرف تادرس شهب القيثارة

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