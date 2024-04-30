الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مصطفى البرغوثى: لماذا يتحدث الغرب عن رهائن إسرائيل ويتجاهلون 8 آلاف أسير فلسطيني

مصطفى البرغوثي
مصطفى البرغوثي

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن فرص الوصول لوقف إطلاق النار  بقطاع غزة، باتت أكثر من اي وقت مضى.

وأضاف "البرغوثي"، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدمار الهائل في قطاع غزة لم يسبق له مثيل، وهناك خلافات بسبب غموض المواقف الإسرائيلية التي بحاجة إلى للإيضاح.

وأوضح أن هناك حراك بالجامعات العالمية، وضغط هائل على الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل، متعجبًا: "لماذا الغرب يتحدثون عن الرهائن الإسرائيليين ويتجاهلون اعتقال  8 آلاف أسير في الضفة الغربية، ومنهم ما لا يقل عن 300 طفل".

وذكر أن مصالح  نيتنياهو الشخصية تعارض وقف العدوان، وهو أمام مظاهرات مزدوجة، الأولى تطالب بالإفراج عن الأسرى، وأخرى تطالب بإقالة نتنياهو نفسه.

وحذر من أن أي اجتياح لرفح الفلسطينية سيؤدي لمجزرة كبرى ولن يحقق شيء عسكريًا لإسرائيل، ومشكلة نتنياهو انه يريد استمرار الحرب لأغراض مختلفة ودوفع شخصية بحته لأنه يعرف أن توقف المعركة يعني ذهابه إلى السجن، حيث يواجه 4 قضايا فساد.

مصطفى البرغوثي أسير فلسطينى إسرائيل رهائن إسرائيل من مصر غزة القاهرة الإخبارية

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