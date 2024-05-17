الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفد التطوير المؤسسى بالمجتمعات يتفقد مشاريع بالمنصورة استعدادا ل "أفضل مدينة"

المنصورة الجديدة
المنصورة الجديدة

استقبل  المهندس محمد الغمراوي رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة وفد هيئة المجتمعات العمرانية للتطوير المؤسسي“ وتحت شعار مدن عمرانية جديدة لأكثر جاذبية واستدامة وجودة للحياة” واستعداد لاختيار أفضل مدينة جديدة خلال عام 2023_2024 الممثل فى عدد من القيادات التابعة للمشروعات منها الدكتور أماني عبد الله مدير عام  برئاسه الهيئة والدكتور سيد فودة مدير إدارة التجميل بالهيئة و سامح فهمي  المنسق العام للمسابقة والدكتور أحمد عبد الرحمن الشامي والدكتور مصطفى عبد الرحمن  والدكتور  إيهاب نور الدين  والدكتور علاء الحفناوي التخطيط العمراني . 

جهاز " المنصورة الجديدة " يجرى القرعة العلنية بين المتقدمين للحجز التكميلي لوحدات مشروع "جنة"

المجتمعات العمرانية : تتابع المشاريع الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة والمشاركة بمسابقة أفضل مدينة 

 

حيث قام  وفد مجتمعات العمرانية  لتطوير المؤسسي بزيارة مدينة المنصورة الجديدة لمتابعة  تطوير الأداء المؤسسي لتحقيق التنمية المستدامة طبقا لرؤية مصر 2050 و 

 

 ياتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على اتخاذ كافة السبل لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة ومنها إعداد مجموعة المسابقات الخاصة ومنها ( مسابقة أفضل مدينة لعام 2023. /2024 ) بما يحقق متطلبات رؤية مصر 2050 .


تضمنت الزيارة  لمسئولي هيئة المجتمعات لتطوير المؤسسي استعراض أبرز المشاريع في المدينة، حيث بدأت الزيارة من مشروع الممشى السياحي  بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة  ومشاريع الإسكان.

 

وخلال جولة لمسئولي هيئة المجتمعات لتطوير المؤسسي زيارة لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا لعرض المشروع المستقبلي لانشاء الحديقة المستدامة برئاسة الدكتورة أماني أحمد راغب وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة رشا على العشماوي أستاذ العمارة جامعة الدلتا، والمهندسة سارة على معيد قسم الهندسة المعمارية بالجامعة. 

 

وفي نهاية الزيارة أثنت اللجنة لتطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات  على الجهد المبذول لتطوير المدينة بما يتناسب مع كونها احدى مدن الجيل الرابع حيث تاتي تلك الزيارة تحت إشراف الدكتور وليد عباس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات وتحت شعار مدن عمرانيه جديدة لأكثر جاذبية واستدامة وجودة للحياة. 

لتطوير المؤسسى المجتمعات أفضل مدينة جديدة

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