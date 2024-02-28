جهاز " المنصورة الجديدة " يجرى القرعة العلنية بين المتقدمين للحجز التكميلي لوحدات مشروع "جنة"

أجرى جهاز مدينة المنصورة الجديدة أعمال القرعة العلنية اليدوية بين المواطنين المتقدمين للحجز التكميلي لوحدات جنة بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك بالصالة المغطاة باستاد المنصورة.

وأوضح المهندس محمد الغمراوي، أن عدد الحاجزين الذين تنطبق عليهم الشروط بلغ ٣٩٠٩ حاجزين تقدموا على عدد ٢٢٣٣ وحدة سكنية أدوار متكررة، وذلك في إطار سياسة الدولة المصرية نحو توفير سكن ملائم لجميع المصريين من مختلف شرائح الدخل.

وأشار الغمراوي إلى أنه تم عقد القرعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز وتأمين القرعة العلنية، بجانب عقد العديد من الاجتماعات مع العاملين بالجهاز لتحديد مهام كل شخص أثناء إجراءات القرعة العلنية.



وعقدت القرعة بحضور ممثلي الجهات المعنية وبعض من المواطنين المتقدمين، وتم اختيار أطفال من أبناء المواطنين الحاضرين لاختيار أوراق الاقتراع، وتم توثيق جميع أحداث القرعة بتقنية الفيديو، وصور فوتوغرافية، وتم إنهاء أعمال القرعة جميعها بمنتهي الشفافية، وسط رضا وقبول من الحاجزين الحضور.

علي جانب اخر أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإزالة مخالفات البناء بجزيرة الوراق، وعددها 20 متغيرا مكانيا، والمتمثلة في أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص.

وأكد وزير الإسكان مواصلة حملات إزالة أعمال البناء المخالفة، والتعديات، والغلق والتشميع للأنشطة المخالفة ب6 مدن جديدة، شملت القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والفشن الجديدة، والشيخ زايد، والشروق، مجددًا التأكيد على عدم التهاون مع المعتدين على أملاك الدولة، والمخالفين، وتنفيذ إزالات فورية للمخالفات في المهد، وردع المخالفين، وتطبيق القانون.

وطالب الوزير أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص، حفاظًا على المدخرات، وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم إزالة أعمال بناء مخالفة بالشروع في زيادة غرف السطح عن النسبة البنائية القانونية بالقطعة رقم 204 الياسمين 5 بالتجمع الأول، وتم التحفظ على المواد المستخدمة، وكذا مهمات البناء، وذلك فى إطار الحرص على التصدي بكل حزم لجميع أنواع المخالفات بالمدينة.

وأضاف الغيطي، أنه تم إزالة شدة خشبية لشروع فى بناء دور مخالف بالقطعة 51 كومباوند الزهوة بالتجمع الخامس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم إزالة بناء دور مخالف بالقطعة رقم 128 أندلس 1|2، وإنزال الحوائط والجدران بالقطعة رقم 3 بحي جاردنيا بالتجمع الثالث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

جهاز المنصورة الجديدة

جهاز المنصورة الجديدة

جهاز المنصورة الجديدة

جهاز المنصورة الجديدة

جهاز المنصورة الجديدة