الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

قناة الجزيرة
قناة الجزيرة

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالإجماع على قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن أنه سيتم إغلاق قناة الجزيرة بعد مناقشة في الكنيست حول هذه المسألة بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وقالت الصحيفة إن القناة الإخبارية، تعمل تحت ملكية شبكة الجزيرة الإعلامية ويتم تمويلها جزئيًا من قبل حكومة قطر، واتهمتها حكومة الاحتلال بنشر معلومات مضللة ودعاية معادية للسامية، ولا سيما فيما يتعلق بحرب إسرائيل في غزة.

txt

نتنياهو حولنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله

كواليس غلق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" في تقرير لها الأسبوع الماضي إن مجلس الوزراء سيوافق على قرار نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كارهي بإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل.

وقالت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل في شهادتها أمام المحكمة العليا الخميس الماضي إن الحكومة طلبت عمدًا تأجيل جلسة المحكمة لتجنب الرقابة القضائية والتنفيذ الفوري لقانون إغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية في إسرائيل.

وفي الأول من أبريل الماضي، أقر الكنيست قانونًا يهدف إلى تمكين الحكومة من إغلاق قناة الجزيرة، فيما قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه سيعمل على تطبيق القانون على الفور. 

وفي 4 أبريل استأنفت جمعية حقوق الإنسان في إسرائيل أمام المحكمة العليا ضد القانون، بحجة أنه يحد دون داعٍ من حرية التعبير، وبالتالي فهو غير دستوري وأُعطيت الحكومة مهلة حتى الأول من مايو للرد، لكنها طلبت في 26 أبريل تأجيلًا لمدة أسبوعين، وتم منحها في الأول من مايو.

ومع ذلك، أفاد أفيشاي جرينزيج، المراسل القانوني لشبكة  "كان" العبرية، يوم الخميس الماضي أن مكتب المدعي العام أعطى الحكومة "الضوء الأخضر" للبدء في تنفيذ القانون، فيما قالت جمعية حقوق المواطن إن الحكومة طلبت عمدًا تأجيل تنفيذ القانون قبل أن يتم البت في دستوريته في المحكمة، وبالتالي تصرفت بسوء نية.

وطلبت جمعية حقوق المواطن في شهادتها من المحكمة إصدار أمر مؤقت يمنع الحكومة من البدء في عملية تنفيذ القانون.

txt

وزير المالية الإسرائيلى: أطالب نتنياهو وجالانت بإعادة المحتجزين فى غزة

تفاصيل قانون منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن القومي 

وينص القانون، الذي تمت صياغته تحت عنوان "منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن القومي"، على أنه إذا أصبح رئيس الوزراء مقتنعًا بأن المحتوى الذي تبثه وسائل الإعلام الأجنبية يضر بالأمن القومي "بطريقة حقيقية"، فيمكن لوزير الاتصالات تقديم قرار إلى الجلسة العامة للحكومة أو إلى مجلس الوزراء المصغر للأمن القومي لمنع البث التليفزيوني لتلك الوسائط في إسرائيل، وإغلاق مكاتبها، ومصادرة المعدات المستخدمة في بثها، وحجب موقعها على الإنترنت في ظل ظروف معينة، وقد وتم وضع القانون كقانون مؤقت سينتهي بنهاية يوليو 2024.

وقاد وزير الاتصالات بحكومة الاحتلال شلومو كارهي جهود الحكومة لتمرير القانون، بعد ظهور تقارير في بداية الحرب مفادها أن الشاباك والجيش الإسرائيلي حذرا من أن بث قناة الجزيرة يكشف مواقع القوات العسكرية ويعرض الجنود للخطر. 

وتضمن القانون عددًا من العقبات بسبب القلق من تأثيره السلبي على وسائل الإعلام الأجنبية والإضرار بحرية الصحافة.

قناة الجزيرة إغلاق مكتب قناة الجزيرة الجزيرة إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل كواليس غلق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل

مواد متعلقة

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله

تقرير أمريكى: عودة الأمير تشارلز للحياة العامة أنقذت مستقبل العائلة المالكة

إرهاب أوروبى.. لماذا مُنِع غسان أبوستة من دخول فرنسا؟

تقرير عبرى: أهالى المحتجزين الإسرائيليين يضغطون على نتنياهو لإنجاح مفاوضات القاهرة

ملفات حاسمة.. كيف سيتحرك فلاديمير بوتين فى ولايته الرئاسية الجديدة؟

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

زيارة تاريخية.. ماذا ستقدم جولة الرئيس الصينى إلى فرنسا والمجر وصربيا؟

الجيش الأمريكى يستعين بالطائرات المسيرة لنقل الطعام والذخيرة

الأكثر قراءة

كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

عاجل| شوبير يكشف موقف تريزيجيه من العودة إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

مفاجآت صادمة.. كريم فهمى يكشف عن رأيه فى شيخ الأزهر وسر خيانته لزوجته

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله

تقرير عبرى: أهالى المحتجزين الإسرائيليين يضغطون على نتنياهو لإنجاح مفاوضات القاهرة