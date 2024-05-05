وزير المالية الإسرائيلى: أطالب نتنياهو وجالانت بإعادة المحتجزين فى غزة

طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ورئيس الأركان الأسبق، غادي أيزنكوت، بإعادة المحتجزين في قطاع غزة لكن ليس بالاستسلام، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الاخبارية.

تكثيف العدوان على رفح

وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، اليوم الأحد، مع تكثيف العدوان على مدينة رفح الفلسطينية، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه ساحل مدينة رفح الفلسطينية، فيما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في جنوب غزة النار بكثافة تجاه حي الشيخ عجلين جنوب غرب القطاع.

وشن طيران الاحتلال غارة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما شنت طائراته الحربية غارة استهدفت أرضًا زراعية على شارع صلاح الدين قرب مصنع شومر شمال مخيم المغازي وسط القطاع، وغارة شرق مخيم المغازي.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن 3 فلسطينيين أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة الشاعر في حي السلام شرق رفح الفلسطينية.