الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيًا بالضفة الغربية

أعلنت هيئة شئون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 فلسطينيًا في الضفة الغربية، لترتفع الحصيلة إلى 8575 منذ 7 أكتوبر، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

فيما كشف مصدر رفيع المستوى، اليوم الأحد، عن تقدم إيجابي في المفاوضات بين حركة حماس وتل أبيب، مؤكدًا أن ما يتم نشره من بنود الاتفاق في وسائل الإعلام غير دقيق.

وأضاف المصدر، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الوفد الأمني المصري مستمر في مشاوراته مع كل الأطراف.

وأكد أن عودة السكان الفلسطينيين المهجرين من جنوب القطاع لشماله من ضمن بنود الاتفاق.

يذكر أن وفدًا من حركة حماس توجه إلى القاهرة، أمس السبت، لاستكمال مباحثات تطورات موقف الهدنة وتبادل المحتجزين والأسرى بقطاع غزة، في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الوسطاء في مصر وقطر.

وأكدت "حماس"، في تصريح صحفي، الروح الإيجابية التي تعاملت بها عند دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته من مصر مؤخرًا.

وأشارت الحركة إلى أنهم عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقق وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين إلى شمال القطاع، وإنجاز صفقة تبادل جادة.