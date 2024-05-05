القاهرة الإخبارية: الاحتلال يفتح النار صوب منطقة "نتساريم" شمال قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن آليات الاحتلال المتمركزة في منطقة "نتساريم" أطلقت نيران كثيفة صوب حي "الشيخ عجلين" شمال قطاع غزة، بحسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية ".

اشتباكات عنيفة

يأتي ذلك صبيحة اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدات شرق مدينة الخليل، وفي دير الغصون شمال طولكرم بالضفة الغربية، حيث وقع دوي إطلاق نار وانفجارات في البلدة، وتم إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ المحمولة كتفًا على منزل هناك.

وتشهد الضفة الغربية والقدس زيادة غير مسبوقة في انتهاكات المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 478 شخصًا في الضفة الغربية، ومن بينهم 122 طفلًا و4 نساء وأكثر من 16 أسيرًا، كما ارتفعت حصيلة الأسرى في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر إلى 8535 فلسطينيًا.