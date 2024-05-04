إرث فنى وذكريات عائلية.. ابنة محمد عبدالوهاب تروى حكايات من حياة والدها

قالت عفت عبدالوهاب، ابنة الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب في ذكرى وفاته الـ33، إن هناك العديد من ألحان والدها التي قدمها فنانون آخرون، ولكنها استمعت إليها بصوته المميز وأحبتها منه أكثر، موضحة: حاجات كتير سمعناها منه قبل ما تطلع لكنه كان له صوته المميز وأي شيء من تلحينه حتى لو قدمه غيره، هتبقى حلوة.

وأضافت عفت، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالنسبة للجانب الإنساني والأبوي لأبي كان أولاده أول شيء في حياته والأولوية لهم رغم حبه لفنه وكان مهما جدًا ولكن أولاده أيضًا في نفس المستوى، وعلى طول متابع أخبارنا حتى لما تزوجنا.. لو تعبانين يبعت لنا أطباء ولازم الغداء معه كل يوم جمعة، ولم نشعر يومًا أن حياته للفن وفقط ولكن أولاده حاجه أساسية.

وأشارت ابنه محمد عبدالوهاب إلى أن أقرب أغنية إلى قلبه هي "أنا لك على طول للفنان عبدالحليم"، وكانت من تلحينه وهي غنوة تجنن جميلة، ورغم حبي لعبدالحليم وصوته الجميل لكن لو غناها والدي كانت تبقى جميلة وعبدالوهاب نوع تاني.