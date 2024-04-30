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تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نظيره البيلاروسي بالعاصمة الإدارية الجديدة

اجتماع رئيس الوزراء
اجتماع رئيس الوزراء مع نظيره البيلاروسي بالعاصمة الإدارية

رصد عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، من مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تفاصيل زيارة رئيس وزراء بيلاروسيا، قائلا: وصل وفد من دولة بيلاروسيا ولأول مرة يصل رئيس الحكومة البيلاورسي لمصر وهو دليل على أن العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف القطاعات.

وأوضح مراسل "إكسترا نيوز"، خلال التغطية الإخبارية، فإن العلاقات الاقتصادية تستحوذ على النصيب الأكبر من المباحثات بين الجانبين المصري والبيلاروسي ووفدي البلدين، موضحا أن رئيس الوزراء البيلاروسي يجري حاليا مباحثات مشتركة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ويعقبها توقيع اتفاقيات بين الجانبين.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يتم عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا لرئيسي وزراء البلدين.

واستقبل أمس، رئيس الوزراء، بمطار القاهرة الدولي، رئيس وزراء بيلاروسيا، الذي يزور مصر للمرة الأولى رسميًا، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة وعددًا من المسئولين الحكوميين، إلى جانب وفد من رجال الأعمال ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة.

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