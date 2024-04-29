الإثنين 29 أبريل 2024
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أستاذ طب أورام يكشف سبب انخفاض معدل الحالات المتأخرة لمرضى سرطان الكبد لـ14%

سرطان الكبد
سرطان الكبد

قال الدكتور حسين خالد أستاذ طب الأورام، إن انخفاض معدل الحالات المتأخرة إلى 14% لمرضى سرطان الكبد خبر مهم وجيد، موضحا أن السبب الرئيسي لمرض سرطان الكبد هو فيرس سي، في القضاء على مسببات الأورام هو الحل الأمثل للقضاء على المرض، وليس باكتشاف علاج لهذا المرض.

وأضاف خالد خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن اكتشاف المرض مبكرا، يقلل من تكلفة العلاج، ويزيد من نسبة الشفاء، موضحا أن البرنامج الوطني لمتابعة مرضى التليف الكبدي، يتوج جهود مصر للقضاء على الفيروسات الكبدية، ويهدف للحد من الوفيات الناتجة عن الإصابة بسرطان الكبد، ويعد أهم المضاعفات الناتجة عن التليف الكبدي.

وأشار أستاذ طب الأورام إلى أن الدولة نجحت من خلال بذل الكثير من المجهودات مع وسائل الإعلام المختلفة، في القضاء على مسببات مرض سرطان الكبد الرئيسي، من خلال القضاء على فيرس سي، موضحا أن نسبة سرطان الكبد في مصر ستقل بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة، مثل ما حدث في مرض البلهارسيا في التسعينات من القرن المرضي.

أنخفاض سرطان الكبد طب الأورام ي تشريعي مرضى لتليف الكبدي فيرس سى

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