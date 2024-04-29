خبير تكنولوجيا المعلومات: افتتاح "البيانات والحوسبة السحابية" يؤكد امتلاك مصر بنية معلوماتية عملاقة

قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن مصر من خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية توجه مجموعة رسائل، تتمثل في أن هذا المركز من أكبر مراكز البيانات الموجودة في العالم، مؤكدًا أن هذا العصر قائم على البيانات.

وأضاف عزام، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تمتلك بنية معلوماتية عملاقة بافتتاحها هذا المركز، موضحا أن دولًا قليلة هى التي تمتلك مثله على مستوى العالم.

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات أن مركز البيانات والحوسبة يعني امتلاك قدرة كبيرة على تحليل هذه البيانات، والتخطيط، والتنبؤ بالتحديات، وأخذ القرار بناء على مجموعة من الاتجاهات والسيناريوهات للتعامل مع المواقف المختلفة.

وأشار إلى أن الهدف منه الحفاظ على بيانات الدولة وشعبه،ا لأنها جزء من الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للغير، موضحا أن انتقال مقر الحكم من القاهرة إلى العاصمة الإدارية ليس انتقالًا مكانيًا فقط، ولكنه انتقال في طريقة التفكير واستخدام أدوات أكثر حداثة.