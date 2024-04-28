"الزراعة": توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة تزامنًا مع احتفالات شم النسيم

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه تم توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة في جميع المنافذ، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم.

وأضاف متحدث وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أن هناك تكثيفًا للحملات بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والهيئة العامة للخدمات البيطرية، للمرور بشكل مستمر على أماكن بيع المنتجات الغذائية، والمعامل المتخصصة من الوزارة مع كل جهات الدولة، التي تقوم بدور مهم جدًا، لضمان جودة المنتجات المعروضة أمام المواطنين.

دخول أكثر من 150 ألف رأس ماشية

وتابع متحدث الزراعة: "قمنا بمد العمل في معارض وأماكن البيع الخاصة ببيع المنتجات الغذائية المختلفة، وسمحنا بدخول أكثر من 150 ألف رأس ماشية حتى تكون هناك كميات كبيرة من المعروضات من اللحوم".

وأوضح المتحدث أنه تم طرح أسماك ومنتجات غذائية مختلفة أمام المواطنين بأسعار مناسبة، ومتوسطات الأسعار تكون أقل من سعر السوق بحوالي من 20 إلى 30%، كما أن هناك تباينًا في الأنواع الموجودة لخدمة كل فئات المجتمع، ولدينا أكثر من 72 منتجًا موجودًا على مستوى الجمهورية.