مواجهة جديدة.. أسرار تغيرات بوتين المفاجئة في الحكومة الروسية الجديدة

أكد تقرير أمريكي أن التغيرات الحكومية التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس بعد أدائه اليمين الدستورية رئيسا لولاية جديدة تهدف إلى دعم المجهود الحربي لموسكو بعد عامين من الحرب الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022.

واستبدل فلاديمير بوتين وزير دفاعه سيرجي شويجو الذي خدم لفترة طويلة بخبير اقتصادي في تغيير غير متوقع يشير إلى التركيز على تنمية اقتصاد الحرب الروسي.

كواليس التغيرات في الحكومة الروسية الجديدة

وطرح بوتين مساعده الاقتصادي السابق والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف (65 عاما) ليحل محل سيرجي شويجو (68 عاما) الذي حصل على تخفيض طفيف في رتبته وتولى مسؤولية مجلس الأمن القومي، فيما تم فصل نيكولاي باتروشيف، الحليف القديم لبوتين الذي شغل هذا المنصب، ومن المقرر أن يتولى وظيفة أخرى غير محددة وذلك وفق مجلة "تايم" الأمريكية.

وبحسب "تايم" لم يكن لدى معظم أسلاف شويجو في عهد فلاديمير بوتين أيضًا خلفية عسكرية، لكن هذه هي المرة الأولى التي يختار فيها بوتين خبيرًا اقتصاديًا ليكون وزيرًا للدفاع.

ويأتي التعديل الوزاري بعد أيام فقط من أداء الرئيس الروسي اليمين لولاية خامسة، لتمتد بذلك فترة حكمه التي دامت ربع قرن، ويبدو أنها تظهر استياء بوتين من طريقة تعامل المسؤولين عن الأمن مع الحرب.

وتابع التقرير "يعد هذا أيضًا أكبر هزة سياسية لبوتين منذ عام 2020، عندما أقال رئيس الوزراء آنذاك ديمتري ميدفيديف لإفساح المجال أمام التكنوقراطي ميخائيل ميشوستين، الذي سيبقى في منصبه بالحكومة الجديدة إلى جانب وزير الخارجية والدبلوماسي المخضرم سيرجي لافروف".

وحققت روسيا في الآونة الأخيرة مكاسب محلية محدودة على طول خط المواجهة، حيث تسيطر على حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية، لكن قواتها تتقدم بحذر حيث كان بوتين حذرًا من إصدار أمر بتعبئة أخرى لا تحظى بشعبية بعد أن أثار استدعاء 300 ألف روسي في سبتمبر 2022 الذعر والنزوح الجماعي من البلاد.

وقال سيرجي ماركوف، المستشار السياسي المقرب من الكرملين، إن تعيين بيلوسوف يتعلق بممارسة بوتين المزيد من السيطرة على الشؤون العسكرية مع استمرار الحرب الأوكرانية، كما أصبحت الحاجة إلى وجه جديد لتمثيل القوات المسلحة الروسية ملحة بعد فضيحة الفساد التي تورط فيها نائب وزير الدفاع السابق تيمور إيفانوف، وهو مساعد رئيسي لشويجو.

وقال ماركوف إن بيلوسوف مخلص شخصيًا لبوتين وسيقوم بتسوية كل هذا، فقد كان هناك الكثير من المصالح الشخصية.

وكشفت "تايم: أنه لا تزال هناك أيضًا مجموعة من الأعمال غير المكتملة بعد أن أدى الصراع مع مؤسس شركة فاجنر العسكرية، يفجيني بريجوزين، إلى تمرد فاشل العام الماضي، وفي ذلك الوقت، كانت هناك تكهنات حول ما إذا كان شويجو في طريقه للرحيل ولكن تم تأجيل هذا القرار.

وتابعت المجلة الأمريكية "في النهاية، أخذ بوتين وقته في إجراء التغييرات، وانتظر إلى ما بعد وفاة بريجوزين في أواخر الصيف في ظروف غامضة وإعادة انتخابه هذا الشهر".

لماذا اختار بوتين أندريه بيلوسوف وزيرا للدفاع

وأكدت "تايم" أن بوتين يثق في بيلوسوف ويعتبره أمينًا وغير فاسد، وفقًا لأحد المطلعين على الكرملين الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة التعديل الوزاري.

وقال إيفجيني سوفوروف، كبير الاقتصاديين الروس في بنك سنتروكريديت، إن التغيير يدور حول تعزيز دور المجمع الصناعي العسكري باعتباره القاطرة الرئيسية للاقتصاد.

وتخرج بيلوسوف من جامعة موسكو الحكومية عام 1981 بدرجة علمية في الاقتصاد وحصل بعد ذلك على الدكتوراه وفي البداية كان يعمل في الأكاديمية الروسية للعلوم، وكانت أول وظيفة رسمية له مع بوتين مديرًا لإدارة الاقتصاد والمالية في عام 2008، عندما تنحى بوتين لفترة وجيزة عن منصبه كرئيس، حيث قام بتبادل الوظائف مع ميدفيديف بهدف العودة إلى المنصب الأعلى في وقت لاحق ثم شغل بيلوسوف لاحقًا منصب وزير الاقتصاد لفترة وجيزة، ثم أصبح أكبر مساعد اقتصادي لبوتين وكان له دور فعال في تحويل روسيا إلى اقتصاد الحرب.

كذلك معروف عن بيلوسوف اتخاذ موقف صارم تجاه الشركات والأعمال التجارية، وكان القوة الدافعة وراء مبادرة الحكومة لزيادة الضرائب على المعادن وصناعة التعدين، بما في ذلك بعد بدء الحرب.

وبدلًا من ذلك، كان شويجو يسير في مسار مختلف بعد أن أصبح هدفًا لبريجوجين خلال تمرد يونيو 2023، ويأتي سقوطه من الحكومة بعد أن كان ذات يوم من المقربين من بوتين، حيث رافقه في رحلات الصيد وركوب الخيل التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة في سيبيريا، وترأس وزارة الطوارئ الروسية لمدة تقرب من 20 عاما.